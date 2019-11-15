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Ирина Забияка и группа Чили записали песню без слов

15.11.19 / 16:21
Накануне, группа «Чили», известная своими хитами «Сердце», «Лето» и «Моя гитара» неожиданно удивила тем, что выпустила песню, где практически нет слов.

Ирина Забияка и группа Чили записали песню без слов
Трек получил название «Бэмс» и это оказалось единственным словом, которое там произносится.

Ирина Забияка и группа Чили записали песню без слов


Было удивительно, что обладательница узнаваемого низкого тембра голоса Ирина Забияка отказалась от слов в песне, но поклонников группы это не особенно смутило. Они признали, что трек получился легким, необычным и просто классным.

Сама же Ирина, в разговоре с журналистами рассказала, что это песня-настроение, странноватая по форме, другая по исполнению, легкая и от души!

- Почти каждая наша песня - серьезный подход. Это - серьезное лицо автора, аранжировщика, подход к исполнению, серьезно играющие на записи музыканты. Везде сосредоточенность и контроль, не шагу в сторону. А эта песня - совсем другое. Прежде всего, она придумывалась с улыбкой, записывалась с легкостью, аранжировалась без каких-либо правильных рамок, и никто не придерживался стандартных форм, - призналась Ирина.

Ирина Забияка и группа Чили записали песню без слов

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Ключевые слова: Ирина Забияка, ЧИЛИ

Количество просмотров: 2 665
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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