Дмитрий Шепелев некрасиво нахамил Лере Кудрявцевой

Напомню, Дмитрий попытался отшутиться, что его нынешняя подруга Екатерина Тулупова - лишь прикрытие. Он предлагал эту роль Лере, но она отказалась.
В ответ на это телеведущая пригрозила раскрыть все неприятные тайны, которые в данный момент не озвучивает лишь для спокойствия Платона.
В итоге, вместо того, чтобы промолчать, Дмитрий вновь поднял эту тему, предложив Лере вспомнить про чувство юмора и пойти выпить водички...
Вроде у Шепелева сейчас всё ок, деньги есть, женщина есть, вот к чему ему эти новые тёрки?