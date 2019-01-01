Дмитрий Шепелев некрасиво нахамил Лере Кудрявцевой

Но, неожиданно, Шепелев упомянул имя Леры в своём Инстаграм, отвечая на вопрос подписчицы о том, а не гей ли он случаем?Напомню, Дмитрий попытался отшутиться, что его нынешняя подруга Екатерина Тулупова - лишь прикрытие. Он предлагал эту роль Лере, но она отказалась.В ответ на это телеведущая пригрозила раскрыть все неприятные тайны, которые в данный момент не озвучивает лишь для спокойствия Платона.В итоге, вместо того, чтобы промолчать, Дмитрий вновь поднял эту тему, предложив Лере вспомнить про чувство юмора и пойти выпить водички...Вроде у Шепелева сейчас всё ок, деньги есть, женщина есть, вот к чему ему эти новые тёрки?