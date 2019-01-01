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Дмитрий Шепелев некрасиво нахамил Лере Кудрявцевой

Сегодня, 10:20
В целом, Лера Кудрявцева и Дмитрий Шепелев уже несколько месяцев сохраняли нейтралитет.

Дмитрий Шепелев некрасиво нахамил Лере Кудрявцевой
Но, неожиданно, Шепелев упомянул имя Леры в своём Инстаграм, отвечая на вопрос подписчицы о том, а не гей ли он случаем?

Напомню, Дмитрий попытался отшутиться, что его нынешняя подруга Екатерина Тулупова - лишь прикрытие. Он предлагал эту роль Лере, но она отказалась.

В ответ на это телеведущая пригрозила раскрыть все неприятные тайны, которые в данный момент не озвучивает лишь для спокойствия Платона.

Дмитрий Шепелев некрасиво нахамил Лере Кудрявцевой


В итоге, вместо того, чтобы промолчать, Дмитрий вновь поднял эту тему, предложив Лере вспомнить про чувство юмора и пойти выпить водички...



Вроде у Шепелева сейчас всё ок, деньги есть, женщина есть, вот к чему ему эти новые тёрки?

Дмитрий Шепелев некрасиво нахамил Лере Кудрявцевой

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Ключевые слова: Дмитрий Шепелев

Количество просмотров: 0
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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