Ирина Забияка рассказала о группе «ЧИЛИ» и планах на будущее

У тебя был очень длинный и тяжелый путь к успеху, расскажи, что считаешь наиболее важным для обретения популярности?
Не сказать, что очень длинный. Не сказать, что очень тяжелый. Десять лет отучиться в школе — вот это трудно. Когда тебе абсолютно неинтересно, когда ты вынужден находиться в небольшом помещении с людьми, которые неприятны тебе и которым неприятен ты десять лет. Вот это тяжело для детской психики. А путь к мечте интересен, и неважно насколько трудно или долго – ведь это приключение.
Да ничего я не считаю важным для приобретения популярности: просто делать то, что нравится, искать команду и вперед. Собственно весь негатив и все кризисы часто связаны с человеческими взаимоотношениями. Чем лучше ладишь с людьми, тем проще. Мешает всегда человеческий фактор.
Ты планируешь выпускать релизы в ближайшее время?
Да планирую
Что тебя мотивирует на творчество?
Что угодно, конкретно не ответить. Иногда появляется внутри тяга взять гитару или сесть за клавиши и что-то написать. Даже тут не факт, что что-то напишется. Еще иногда важна первая фраза, если я ее поймаю, текст пишется легко, если нет, то увы, не в этот раз.