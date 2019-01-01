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Ирина Забияка рассказала о группе «ЧИЛИ» и планах на будущее

Сегодня, 19:02
Солистка группы «ЧИЛИ» Ирина Забияка призналась, что её мотивирует на творчество, как она относится к копированию звезд и почему не считает, что с одним ребенком сложно успевать строить карьеру.

Ирина Забияка рассказала о группе «ЧИЛИ» и планах на будущее
Солистка группы «ЧИЛИ» Ирина Забияка призналась, что её мотивирует на творчество, как она относится к копированию звезд и почему не считает, что с одним ребенком сложно успевать строить карьеру.

Ирина Забияка рассказала о группе «ЧИЛИ» и планах на будущее


У тебя был очень длинный и тяжелый путь к успеху, расскажи, что считаешь наиболее важным для обретения популярности?

Не сказать, что очень длинный. Не сказать, что очень тяжелый. Десять лет отучиться в школе — вот это трудно. Когда тебе абсолютно неинтересно, когда ты вынужден находиться в небольшом помещении с людьми, которые неприятны тебе и которым неприятен ты десять лет. Вот это тяжело для детской психики. А путь к мечте интересен, и неважно насколько трудно или долго – ведь это приключение.

Да ничего я не считаю важным для приобретения популярности: просто делать то, что нравится, искать команду и вперед. Собственно весь негатив и все кризисы часто связаны с человеческими взаимоотношениями. Чем лучше ладишь с людьми, тем проще. Мешает всегда человеческий фактор.

Ты планируешь выпускать релизы в ближайшее время?

Да планирую

Что тебя мотивирует на творчество?

Что угодно, конкретно не ответить. Иногда появляется внутри тяга взять гитару или сесть за клавиши и что-то написать. Даже тут не факт, что что-то напишется. Еще иногда важна первая фраза, если я ее поймаю, текст пишется легко, если нет, то увы, не в этот раз.

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Ключевые слова: Ирина Забияка, ЧИЛИ

Количество просмотров: 1 430
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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