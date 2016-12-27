Напомним, популярный британский певец Джордж Майкл умер в Рождество, ему было 53 года. По трагическому совпадению, именно песня "Last Christmas" (в пер. "Последнее Рождество" или "Прошлое Рождество") сделала его звездой мирового масштаба. Причина смерти певца пока не установлена, однако уже известно, что следов насилия на теле не обнаружено. Пока основной версией считается сердечная недостаточность. В 2011 году исполнитель чуть не умер от пневмонии.
В сети появилось последнее прижизненное фото Джорджа Майкла
Сегодня, 02:59
Знаменитый певец Джордж Майкл незадолго до смерти изменился до неузнаваемости.
Распространенный снимок, сделанный папарацци некоторое время назад, буквально шокировал пользователей сети - в этом располневшем мужчине с сигаретой в руке с большим трудом можно узнать певца, сводившего с ума миллионы женщин.
Напомним, популярный британский певец Джордж Майкл умер в Рождество, ему было 53 года. По трагическому совпадению, именно песня "Last Christmas" (в пер. "Последнее Рождество" или "Прошлое Рождество") сделала его звездой мирового масштаба. Причина смерти певца пока не установлена, однако уже известно, что следов насилия на теле не обнаружено. Пока основной версией считается сердечная недостаточность. В 2011 году исполнитель чуть не умер от пневмонии.
Напомним, популярный британский певец Джордж Майкл умер в Рождество, ему было 53 года. По трагическому совпадению, именно песня "Last Christmas" (в пер. "Последнее Рождество" или "Прошлое Рождество") сделала его звездой мирового масштаба. Причина смерти певца пока не установлена, однако уже известно, что следов насилия на теле не обнаружено. Пока основной версией считается сердечная недостаточность. В 2011 году исполнитель чуть не умер от пневмонии.
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Ключевые слова: Джордж Майкл
Количество просмотров: 23 582
Количество просмотров: 23 582
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: gettyimages
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Автор фото: gettyimages
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В сети появилось последнее прижизненное фото Джорджа Майкла Знаменитый певец Джордж Майкл незадолго до смерти изменился до неузнаваемости.
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