Ксения Алферова, Егор Бероев и другие звезды провели на ВДНХ День Добра

Благотворительный Фонд Константина Хабенского, благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» и фонд «Я есть!» пригласили всех желающих приехать на каток, чтобы вместе сделать себе и подопечным их фондов большой и красивый праздник.Гости катка увидели выступление Музыкального интерактивного шоу бразильских барабанов Primeira, красочные шоу и зрелищные представления, смогли поучаствовать в танцевальных мастер-классах и веселых флэш-мобах.«Наш фонд работает с особенными детьми, - рассказала актриса и соучредитель фонда «Я есть!» Ксения Алферова, - у нас есть хештег «мы учимся жить вместе и у нас получается». Чтобы это получилось, очень важно, в какой атмосфере проходит лечение. Если это праздничная, спортивная и добрая атмосфера, наши подопечные получают еще и психологическую поддержку. Вот так и происходит круговорот любви и добра!».Получив возможность увидеть звездных героев акции и лично пообщаться с ними, гости катка смогли глубже понять благородную миссию фондов, их благотворительные программы. А заодно и сделать для себя важное открытие: помогать другим способен каждый и делать это можно сердечно и весело.«Для меня большая честь оказаться в этот день на ВДНХ и лично поддержать это мероприятие,- заметил Вячеслав Фетисов.- Я просто уверен, что такая помощь делает всех нас лучше».Все средства, вырученные в этот день от продажи билетов на Главный каток страны, теперь будут направлены на реализацию программ благотворительных фондов «Я есть!», в фонд помощи хосписам «Вера» и благотворительный фонд Константина Хабенского.