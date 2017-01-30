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Ксения Алферова, Егор Бероев и другие звезды провели на ВДНХ День Добра

30.01.17 / 18:52
28 января на Главном катке страны вновь блистали звезды. Известные российские актеры Егор Бероев, Ксения Алферова, Татьяна Арно, Андрей Мерзликин, выдающиеся хоккеисты Вячеслав Фетисов, Алексей Яшин и другие известные персоны стали героями Дня Добра - большого благотворительного проекта, который проводится на ВДНХ третий сезон подряд.

Ксения Алферова, Егор Бероев и другие звезды провели на ВДНХ День Добра


Благотворительный Фонд Константина Хабенского, благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» и фонд «Я есть!» пригласили всех желающих приехать на каток, чтобы вместе сделать себе и подопечным их фондов большой и красивый праздник.

Гости катка увидели выступление Музыкального интерактивного шоу бразильских барабанов Primeira, красочные шоу и зрелищные представления, смогли поучаствовать в танцевальных мастер-классах и веселых флэш-мобах.

Ксения Алферова, Егор Бероев и другие звезды провели на ВДНХ День Добра


«Наш фонд работает с особенными детьми, - рассказала актриса и соучредитель фонда «Я есть!» Ксения Алферова, - у нас есть хештег «мы учимся жить вместе и у нас получается». Чтобы это получилось, очень важно, в какой атмосфере проходит лечение. Если это праздничная, спортивная и добрая атмосфера, наши подопечные получают еще и психологическую поддержку. Вот так и происходит круговорот любви и добра!».

Получив возможность увидеть звездных героев акции и лично пообщаться с ними, гости катка смогли глубже понять благородную миссию фондов, их благотворительные программы. А заодно и сделать для себя важное открытие: помогать другим способен каждый и делать это можно сердечно и весело.

Ксения Алферова, Егор Бероев и другие звезды провели на ВДНХ День Добра


«Для меня большая честь оказаться в этот день на ВДНХ и лично поддержать это мероприятие,- заметил Вячеслав Фетисов.- Я просто уверен, что такая помощь делает всех нас лучше».

Все средства, вырученные в этот день от продажи билетов на Главный каток страны, теперь будут направлены на реализацию программ благотворительных фондов «Я есть!», в фонд помощи хосписам «Вера» и благотворительный фонд Константина Хабенского.

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Ключевые слова: Ксения Алферова, Егор Бероев

Количество просмотров: 4 251
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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Ксения Алферова, Егор Бероев и другие звезды провели на ВДНХ День Добра 28 января на Главном катке страны вновь блистали звезды. Известные российские актеры Егор Бероев, Ксения Алферова, Татьяна Арно, Андрей Мерзликин, выдающиеся хоккеисты Вячеслав Фетисов, Алексей Яшин и другие известные персоны стали героями Дня Добра - большого благотворительного проекта, который проводится на ВДНХ третий сезон подряд.
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