В личном блоге появился потрясающий снимок певицы, удобно устроившейся в гамаке в тени пальмы и наслаждающейся полным релаксом. "Доброе утро. На самом деле мы ещё тут" - подписала фото Полина.
Беременная Полина Гагарина показала роскошное пляжное фото
Вчера, 23:32
Певица Полина Гагарина продолжает серию снимков из отпуска.
Полине Гагариной по-прежнему удается скрывать своё интересное положение даже на пляжных снимках. Она продолжает свой отдых на Мальдивских островах, хотя ранее появилась информация, что звезда уже вернулась в столицу.
В личном блоге появился потрясающий снимок певицы, удобно устроившейся в гамаке в тени пальмы и наслаждающейся полным релаксом. "Доброе утро. На самом деле мы ещё тут" - подписала фото Полина.
В личном блоге появился потрясающий снимок певицы, удобно устроившейся в гамаке в тени пальмы и наслаждающейся полным релаксом. "Доброе утро. На самом деле мы ещё тут" - подписала фото Полина.
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Ключевые слова: Полина Гагарина
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Количество просмотров: 28 626
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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Беременная Полина Гагарина показала роскошное пляжное фото Певица Полина Гагарина продолжает серию снимков из отпуска.
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