Беременная Полина Гагарина показала роскошное пляжное фото

Полине Гагариной по-прежнему удается скрывать своё интересное положение даже на пляжных снимках. Она продолжает свой отдых на Мальдивских островах, хотя ранее появилась информация, что звезда уже вернулась в столицу.В личном блоге появился потрясающий снимок певицы, удобно устроившейся в гамаке в тени пальмы и наслаждающейся полным релаксом. "Доброе утро. На самом деле мы ещё тут" - подписала фото Полина.