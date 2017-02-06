София Кальчева взорвала интернет страстным снимком с Николаем Басковым

Блог Софии Кальчевой радует подписчиков свежими фотографиями - большинство из них - это селфи девушки, однако бывают и особенные снимки.На них София в компании Николая Баскова. Свежий кадр влюбленных и вовсе вызвал настоящий шквал эмоций поклонников - они назвали Софию и Николая абсолютно идеальной и самой шикарной парой на свете, добавив также, что довольно редко на снимках знаменитостей встречается такая страсть и настоящие эмоции.