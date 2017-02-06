На них София в компании Николая Баскова. Свежий кадр влюбленных и вовсе вызвал настоящий шквал эмоций поклонников - они назвали Софию и Николая абсолютно идеальной и самой шикарной парой на свете, добавив также, что довольно редко на снимках знаменитостей встречается такая страсть и настоящие эмоции.
София Кальчева взорвала интернет страстным снимком с Николаем Басковым
06.02.17 / 22:25
Возлюбленная певца Николая Баскова София Кальчева обновила свой блог свежим снимком.
Блог Софии Кальчевой радует подписчиков свежими фотографиями - большинство из них - это селфи девушки, однако бывают и особенные снимки.
На них София в компании Николая Баскова. Свежий кадр влюбленных и вовсе вызвал настоящий шквал эмоций поклонников - они назвали Софию и Николая абсолютно идеальной и самой шикарной парой на свете, добавив также, что довольно редко на снимках знаменитостей встречается такая страсть и настоящие эмоции.
На них София в компании Николая Баскова. Свежий кадр влюбленных и вовсе вызвал настоящий шквал эмоций поклонников - они назвали Софию и Николая абсолютно идеальной и самой шикарной парой на свете, добавив также, что довольно редко на снимках знаменитостей встречается такая страсть и настоящие эмоции.
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Ключевые слова: Николай Басков, София Кальчева
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Количество просмотров: 33 930
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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