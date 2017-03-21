Елена Князева представила сексуальный клип на песню "С сегодняшнего дня"

Стоит отметить, что новая композиция написана самой певицей и отчасти автобиографичная.Вот, что рассказывает Елена Князева о новинке:«Я давно пишу песни, но в этот раз для меня это особенный случай. Каждый из нас мечтает в один день, завтра, перевернуть свою жизнь и начать все заново. Так вот я решила начать с сегодняшнего дня».Режиссер клипа Валентин Гросу решил показать зрителю гротескную личность Елены Князевой.Елена не раз демонстрировала публике разные стороны своего таланта, но никогда не говорила про душевные переживания. На этот раз в мелодичной, полной искренних надежд и мечтаний песне, режиссер Валентин Гросу и оператор Глеб Филатов показали нам чувственную девушку с желанием не просто любить и быть любимой, а с верой в себя, в свое будущее и с желанием быть неземным существом, которому подвластно все.«Мне нравиться быть разной каждый день и, в то же время, быть сильной и слабой одновременно. Все это увидел во мне Валентин Гросу»- подытожила Елена Князева.Новая видео-работа получилась очень "горячей" не только благодаря словам песни, которые затрагивают глубинные струны души, но и потому что на видео Елена явно без нижнего белья.Ниже предлагаем посмотреть новый клип Елены Князевой "С сегодняшнего дня":