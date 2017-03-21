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Елена Князева представила сексуальный клип на песню "С сегодняшнего дня"

Сегодня, 12:34
Певица Елена Князева выпустила сексуальный клип на трек под названием «С сегодняшнего дня».

Елена Князева представила сексуальный клип на песню "С сегодняшнего дня"
Стоит отметить, что новая композиция написана самой певицей и отчасти автобиографичная.

Елена Князева представила сексуальный клип на песню "С сегодняшнего дня"


Вот, что рассказывает Елена Князева о новинке:

«Я давно пишу песни, но в этот раз для меня это особенный случай. Каждый из нас мечтает в один день, завтра, перевернуть свою жизнь и начать все заново. Так вот я решила начать с сегодняшнего дня».

Елена Князева представила сексуальный клип на песню "С сегодняшнего дня"


Елена Князева представила сексуальный клип на песню "С сегодняшнего дня"


Режиссер клипа Валентин Гросу решил показать зрителю гротескную личность Елены Князевой.

Елена Князева представила сексуальный клип на песню "С сегодняшнего дня"


Елена Князева представила сексуальный клип на песню "С сегодняшнего дня"


Елена не раз демонстрировала публике разные стороны своего таланта, но никогда не говорила про душевные переживания. На этот раз в мелодичной, полной искренних надежд и мечтаний песне, режиссер Валентин Гросу и оператор Глеб Филатов показали нам чувственную девушку с желанием не просто любить и быть любимой, а с верой в себя, в свое будущее и с желанием быть неземным существом, которому подвластно все.

Елена Князева представила сексуальный клип на песню "С сегодняшнего дня"


«Мне нравиться быть разной каждый день и, в то же время, быть сильной и слабой одновременно. Все это увидел во мне Валентин Гросу»

- подытожила Елена Князева.

Елена Князева представила сексуальный клип на песню "С сегодняшнего дня"


Новая видео-работа получилась очень "горячей" не только благодаря словам песни, которые затрагивают глубинные струны души, но и потому что на видео Елена явно без нижнего белья.

Елена Князева представила сексуальный клип на песню "С сегодняшнего дня"


Елена Князева представила сексуальный клип на песню "С сегодняшнего дня"


Ниже предлагаем посмотреть новый клип Елены Князевой "С сегодняшнего дня":


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Ключевые слова: Елена Князева

Количество просмотров: 8 268
Автор: Mysha

Автор фото: пресс-служба

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