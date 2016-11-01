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Сергей Жигунов находится на грани разорения

Вчера, 21:01
Актера Сергея Жигунова могут признать банкротом.

Сергей Жигунов находится на грани разорения
Звезда многих фильмов, среди которых "Гардемарины, вперёд!", а также сериала "Моя прекрасная няня" Сергей Жигунов влез в крупный долг из-за съемок своих новых проектов.

Сергей Жигунов находится на грани разорения


Сергей Жигунов находится на грани разорения


Сумму в 8 миллионов рублей он занял у своего бизнес-партнера Сергея Обидина ещё четыре года назад, однако до сих пор не вернул деньги. В итоге мужчина обратился в Арбитражный суд с требованием взыскания долга с актера. Как сообщают некоторые издания, помимо вышеуказанных миллионов у Жигунова есть и другие долги - их сумма составляет около 40 миллионов рублей.

Сергей Жигунов находится на грани разорения

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Ключевые слова: Сергей Жигунов

Количество просмотров: 13 039
Автор: Katarina

Автор фото: vokrug.tv, vk.com

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