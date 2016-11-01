Сергей Жигунов находится на грани разорения

Звезда многих фильмов, среди которых "Гардемарины, вперёд!", а также сериала "Моя прекрасная няня" Сергей Жигунов влез в крупный долг из-за съемок своих новых проектов.Сумму в 8 миллионов рублей он занял у своего бизнес-партнера Сергея Обидина ещё четыре года назад, однако до сих пор не вернул деньги. В итоге мужчина обратился в Арбитражный суд с требованием взыскания долга с актера. Как сообщают некоторые издания, помимо вышеуказанных миллионов у Жигунова есть и другие долги - их сумма составляет около 40 миллионов рублей.