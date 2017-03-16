Если Украина по-прежнему будет отказываться допустить российскую участницу до конкурса, Киев могут и вовсе лишить права на проведение "Евровидения". Дельтерне также отметила, что в настоящее время организаторы конкурса ведут переговоры с украинской стороной. Напомним, что недавно Юлии Самойловой был запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года.
Украину могут лишить «Евровидения-2017» из-за Юлии Самойловой
Вчера, 21:45
Организаторы конкурса "Евровидение" грозятся лишить Украину права проведения шоу.
Генеральный директор Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Дельтерне заявила, что Юлия Самойлова должна принять участие в грядущем конкурсе, так как главное правило "Евровидения" и состоит в том, чтобы объединять европейские страны и предоставить площадку для всех конкурсантов.
Если Украина по-прежнему будет отказываться допустить российскую участницу до конкурса, Киев могут и вовсе лишить права на проведение "Евровидения". Дельтерне также отметила, что в настоящее время организаторы конкурса ведут переговоры с украинской стороной. Напомним, что недавно Юлии Самойловой был запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года.
Если Украина по-прежнему будет отказываться допустить российскую участницу до конкурса, Киев могут и вовсе лишить права на проведение "Евровидения". Дельтерне также отметила, что в настоящее время организаторы конкурса ведут переговоры с украинской стороной. Напомним, что недавно Юлии Самойловой был запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года.
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Ключевые слова: Юлия Самойлова, Евровидение-2017
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Количество просмотров: 11 180
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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