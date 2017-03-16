Украину могут лишить «Евровидения-2017» из-за Юлии Самойловой

Генеральный директор Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Дельтерне заявила, что Юлия Самойлова должна принять участие в грядущем конкурсе, так как главное правило "Евровидения" и состоит в том, чтобы объединять европейские страны и предоставить площадку для всех конкурсантов.Если Украина по-прежнему будет отказываться допустить российскую участницу до конкурса, Киев могут и вовсе лишить права на проведение "Евровидения". Дельтерне также отметила, что в настоящее время организаторы конкурса ведут переговоры с украинской стороной. Напомним, что недавно Юлии Самойловой был запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года.