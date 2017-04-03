Ольга Бузова представила две новые песни

Девушка уже успела с этими песнями выступить в городах России, а снятый на одну из песен клип за очень короткое время набрал миллион просмотров.Бузова старается держать своих подписчиков в курсе событий и очень часто размещает новые публикации в "Инстаграм".Стало известно, что на днях Ольгу позвали на закрытую вечеринку, где она представила 2 новые песни.«Пусть кто-то скажет: «Мы уже не те», сама я разберусь в своей судьбе. Слова не о любви прошу теперь. И стану сильней, стану сильней. А люди не верили, что крылья ангелы расправят и улетят в облака. Ведь падшие ангелы с новыми силами Поднимутся в небеса», – звучит в отрывке одной из песен Ольги.