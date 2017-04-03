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Ольга Бузова представила две новые песни

Сегодня, 11:10
Телеведущая и певица Ольга Бузова в последнее время находится на первых местах музыкальных чартов со своими композициями "Привыкаю" и "Под звуки поцелуев".

Ольга Бузова представила две новые песни
Девушка уже успела с этими песнями выступить в городах России, а снятый на одну из песен клип за очень короткое время набрал миллион просмотров.

Бузова старается держать своих подписчиков в курсе событий и очень часто размещает новые публикации в "Инстаграм".

Ольга Бузова представила две новые песни


Стало известно, что на днях Ольгу позвали на закрытую вечеринку, где она представила 2 новые песни.

«Пусть кто-то скажет: «Мы уже не те», сама я разберусь в своей судьбе. Слова не о любви прошу теперь. И стану сильней, стану сильней. А люди не верили, что крылья ангелы расправят и улетят в облака. Ведь падшие ангелы с новыми силами Поднимутся в небеса», – звучит в отрывке одной из песен Ольги.

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Ключевые слова: Ольга Бузова

Количество просмотров: 4 056
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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