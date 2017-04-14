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Яна Рудковская хочет показать жизнь своей семьи в реалити-шоу

Сегодня, 17:18
В скором времени в доме продюсера Яны Рудковской появятся камеры.

Яна Рудковская хочет показать жизнь своей семьи в реалити-шоу
Вместе с супругом, фигуристом Евгением Плющенко, было принято решение показать поклонникам, как живет их семья.

Супруги стараются продемонстрировать, что им в жизни тоже не все легко дается.

Съемки шоу начнутся уже в ближайшее время, в течение нескольких недель. Пилотный выпуск уже снят.

Яна Рудковская хочет показать жизнь своей семьи в реалити-шоу


«Я хочу, чтобы люди посмотрели и задумались о нашей красивой жизни и о том, что за ней стоит. О том, сколько нам приходится работать, что переживать и терпеть, на какие жертвы, операции идти. О том, сколько сил и здоровья уходит. Если уж мы с Женей так интересуем публику как пара, то пусть люди знают всю правду. Хочу, чтобы они понимали, что ничего в жизни нам с неба не упало, мы всего добились сами», - делится Яна.

Я бы не осмелилась пускать посторонних в свою жизнь, а вы как думаете?

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Ключевые слова: Яна Рудковская, Евгений Плющенко

Количество просмотров: 1 144
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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