Яна Рудковская хочет показать жизнь своей семьи в реалити-шоу

Вместе с супругом, фигуристом Евгением Плющенко, было принято решение показать поклонникам, как живет их семья.Супруги стараются продемонстрировать, что им в жизни тоже не все легко дается.Съемки шоу начнутся уже в ближайшее время, в течение нескольких недель. Пилотный выпуск уже снят.«Я хочу, чтобы люди посмотрели и задумались о нашей красивой жизни и о том, что за ней стоит. О том, сколько нам приходится работать, что переживать и терпеть, на какие жертвы, операции идти. О том, сколько сил и здоровья уходит. Если уж мы с Женей так интересуем публику как пара, то пусть люди знают всю правду. Хочу, чтобы они понимали, что ничего в жизни нам с неба не упало, мы всего добились сами», - делится Яна.Я бы не осмелилась пускать посторонних в свою жизнь, а вы как думаете?