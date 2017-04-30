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Анжелика Тиманина с размахом отметила праздник

Сегодня, 13:50
Известная синхронистка Анжелика Тиманина отметила день рождения.

Анжелика Тиманина с размахом отметила праздник
Девушка позвала своих друзей на отдых в Грецию.

Компанию спортсменке также составил ее молодой человек и популярная ведущая Аврора.

Друзья весело провели время и поздравили Анжелику с днем рождения.

Анжелика Тиманина с размахом отметила праздник


«Я пока еще не успела получить все подарки от близких и друзей, так как день рождения провела в Греции, и потом сразу лечу на Мальдивы со своим бойфрендом в серф-трип. Очень жду волн и серфинг, это будет для меня лучшим подарком. Но все-таки уже получила лимитированный скейтборд и сделанную специально для меня под заказ доску для серфинга от любимого, на которой я планирую принять участие в Чемпионате России по серфингу этим летом», - поведала Тиманина.

Желаем девушке дальнейших спортивных достижений.

← Илья Глинников не может сделать выбор

Ключевые слова: Анжелика Тиманина

Количество просмотров: 5 564
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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