Анжелика Тиманина с размахом отметила праздник

Девушка позвала своих друзей на отдых в Грецию.Компанию спортсменке также составил ее молодой человек и популярная ведущая Аврора.Друзья весело провели время и поздравили Анжелику с днем рождения.«Я пока еще не успела получить все подарки от близких и друзей, так как день рождения провела в Греции, и потом сразу лечу на Мальдивы со своим бойфрендом в серф-трип. Очень жду волн и серфинг, это будет для меня лучшим подарком. Но все-таки уже получила лимитированный скейтборд и сделанную специально для меня под заказ доску для серфинга от любимого, на которой я планирую принять участие в Чемпионате России по серфингу этим летом», - поведала Тиманина.Желаем девушке дальнейших спортивных достижений.