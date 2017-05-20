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Виктория Ланевская приняла участие в концертах "Шансон Года" 2017 в Германии

Сегодня, 00:40
В середине мая певица и актриса Виктория Ланевская вернулась из большого гастрольного тура "Шансон Года" в Германии.

Виктория Ланевская приняла участие в концертах "Шансон Года" 2017 в Германии
Артистка посетила такие города, как Nurnberg, Goppingen, Frankfurt Offenbach, Lemgo, Hamburg, Hannover, Dortmund и другие.

Виктория Ланевская приняла участие в концертах "Шансон Года" 2017 в Германии


Виктория Ланевская приняла участие в концертах "Шансон Года" 2017 в Германии


Виктория Ланевская приняла участие в концертах "Шансон Года" 2017 в Германии


Очень контактная, живая, отзывчивая, нас не хотели отпускать со сцены !!! А какая у нас подобралась компания - Ирина Круг, Олег Газманов, Виктор Королёв, Евгений Кемеровский, Вероника Андреева, Александр Вулых, группа «Эскадрон» и другие замечательные артисты, каждый из которых по-своему уникален и талантлив!"

- поделилась эмоциями с нашим корреспондентом солнечная Виктория Ланевская, которая уже вернулась в Москву и в будущем планирует порадовать своих поклонников новой песней и видеоклипом.

Виктория Ланевская приняла участие в концертах "Шансон Года" 2017 в Германии


Виктория Ланевская приняла участие в концертах "Шансон Года" 2017 в Германии


Виктория Ланевская приняла участие в концертах "Шансон Года" 2017 в Германии


А ниже вы можете посмотреть видео:




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Ключевые слова: Виктория Ланевская

Количество просмотров: 0
Автор: Mysha

Автор фото: пресс-служба

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