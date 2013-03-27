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Эмбер Херд грозит штраф в 10 миллионов долларов

Вчера, 21:21
Актриса Эмбер Херд вновь попала на первые полосы изданий в связи с судебным разбирательством.

Эмбер Херд грозит штраф в 10 миллионов долларов
После громкого бракоразводного процесса с актером Джонни Деппом, Эмбер Херд угодила в очередную неприятную историю. Началась она в то время, когда актриса ещё была супругой Деппа. Эмбер снималась в фильме "Лондонские поля", и продюсеры, без согласования с ней, включили в ленту слишком откровенные сцены с участием Херд.

Эмбер Херд грозит штраф в 10 миллионов долларов


Более того звезда, по её словам, даже не давала согласия на съемки этих сцен. Показания Херд выглядят довольно странно - как можно снять откровенную сцену с актрисой, чтобы она не знала об этом?

Эмбер Херд грозит штраф в 10 миллионов долларов


Создатели фильма заявили в суде, что Эмбер заранее ознакомилась со сценарием и прекрасно знала, в каких эпизодах ей предстоит участвовать - тогда она со всем была согласна. Также продюсеры утверждают, что Херд "взбунтовалась" из-за реакции Деппа, который был категорически против любых горячих сцен с участием супруги. Как бы там ни было, если актриса проиграет суд, ей придется выплатить создателям "Полей" 10 миллионов долларов штрафа за срыв проекта в целом (фильм так и не добрался до кинотеатров).

Эмбер Херд грозит штраф в 10 миллионов долларов

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Ключевые слова: Эмбер Херд

Количество просмотров: 4 693
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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