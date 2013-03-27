Эмбер Херд грозит штраф в 10 миллионов долларов

После громкого бракоразводного процесса с актером Джонни Деппом, Эмбер Херд угодила в очередную неприятную историю. Началась она в то время, когда актриса ещё была супругой Деппа. Эмбер снималась в фильме "Лондонские поля", и продюсеры, без согласования с ней, включили в ленту слишком откровенные сцены с участием Херд.Более того звезда, по её словам, даже не давала согласия на съемки этих сцен. Показания Херд выглядят довольно странно - как можно снять откровенную сцену с актрисой, чтобы она не знала об этом?Создатели фильма заявили в суде, что Эмбер заранее ознакомилась со сценарием и прекрасно знала, в каких эпизодах ей предстоит участвовать - тогда она со всем была согласна. Также продюсеры утверждают, что Херд "взбунтовалась" из-за реакции Деппа, который был категорически против любых горячих сцен с участием супруги. Как бы там ни было, если актриса проиграет суд, ей придется выплатить создателям "Полей" 10 миллионов долларов штрафа за срыв проекта в целом (фильм так и не добрался до кинотеатров).