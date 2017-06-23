Сергей Шнуров раскрыл правду о жизни с супругой

На встрече Сергей побеседовал с журналистами, которые задавали ему провокационные вопросы. Артист предстал перед публикой не брутальным певцом, а любящим мужем, который трепетно относится к своей супруге Матильде.На вопрос о том, что же ему больше всего нравится в жене, Сергей ответил неожиданным образом.«У нее есть какой-то волшебный рыбный суп. Чем я отвечаю жене на такую заботу? Я ее люблю. Этого достаточно, и даже с избытком… Почему мы вместе? На самом деле это невероятно. Очень странно, что мы вместе — но так сложилось. И потом, у нее такие замечательные кудряшки, мимо которых я не мог пройти», — поделился Шнуров.Отметим, что супруги знакомы уже десять лет и стараются сохранять поддерживать друг друга во всем.