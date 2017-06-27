Бывший продюсер "Уральских пельменей" решил защитить себя, ответив на обвинения

Некоторое время назад юмористы обвинили экс-продюсера в нечестной работе. Они заверяют, что Нетиевский долгое время брал большую часть гонораров себе, оплачивая участникам лишь небольшие суммы.«Понимаю, что это они делают не сами, а под воздействием моего бывшего менеджера Орлова Евгения, который, из-за объявленного к нему недоверия со стороны учредителей, был досрочно освобожден от должности гендиректора «Идея фикс медиа». Он вывел займами из компании свыше 100 миллионов рублей без согласования с акционерами. Кроме того, вывел права на все прошлые концерты шоу «Уральские пельмени», стоимостью свыше 200 миллионов в пользу компании, где впоследствии стал директором!» - ответил на это Сергей.Мужчина считает, что у каждого своя работа, и он за свою работу получал именно то, что ему полагалось.