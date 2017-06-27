Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Бывший продюсер "Уральских пельменей" решил защитить себя, ответив на обвинения

Сегодня, 11:20
Вот уже несколько лет продолжаются споры участников шоу "Уральские пельмени" с Сергеем Нетиевским, который раньше был их продюсером.

Бывший продюсер "Уральских пельменей" решил защитить себя, ответив на обвинения
Некоторое время назад юмористы обвинили экс-продюсера в нечестной работе. Они заверяют, что Нетиевский долгое время брал большую часть гонораров себе, оплачивая участникам лишь небольшие суммы.

Бывший продюсер "Уральских пельменей" решил защитить себя, ответив на обвинения


«Понимаю, что это они делают не сами, а под воздействием моего бывшего менеджера Орлова Евгения, который, из-за объявленного к нему недоверия со стороны учредителей, был досрочно освобожден от должности гендиректора «Идея фикс медиа». Он вывел займами из компании свыше 100 миллионов рублей без согласования с акционерами. Кроме того, вывел права на все прошлые концерты шоу «Уральские пельмени», стоимостью свыше 200 миллионов в пользу компании, где впоследствии стал директором!» - ответил на это Сергей.

Мужчина считает, что у каждого своя работа, и он за свою работу получал именно то, что ему полагалось.

← В Интернете размещен снимок с поправи... Эдгард Запашный ждет появления на све... →

Ключевые слова: Сергей Нетиевский, Уральские пельмени

Количество просмотров: 2 730
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Криштиану Роналду предъявлены обвинения
Суд вынес решение о взыскании с родных Жанны Фриске 22 миллионов рублей
Андрей Рожков доверяет свою зарплату жене
Сергей Светлаков
Самое популярное за неделю
Комментарии



«Балтика» научила девушек пить пиво и не набирать вес Миф о том, что от пива толстеют, пивоваренная компания «Балтика» развеяла на гастрономическом фестивале Taste of Moscow.
Евгения Феофилактова сообщила об отношениях сына и Антона Гусева Буквально недавно стало известно о расставании экс-участников главной телестройки страны Антона Гусева и Виктории Романец.
Лайма Вайкуле пытается вылечиться к своему фестивалю Недавно стало известно о том, что популярная певица Лайма Вайкуле была вынуждена пересмотреть свой рабочий график.
Владимир Этуш попал в больницу Сегодня СМИ сообщили новость о том, что всеми любимый актер Владимир Этуш в срочном порядке госпитализирован.
Поклонников заставил переживать исхудавший вид мужа Эвелины Бледанс Эвелина Бледанс часто размещает в своем Инстаграм фотографии из повседневной жизни, но редко можно встретить снимки с мужем, режиссером Александром Семиным.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.