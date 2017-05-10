Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Наталья Водянова порадовала поклонников кадрами с детьми на отдыхе

Сегодня, 01:58
Модель Наталья Водянова обновила блог свежими фото с семейного отдыха.

Наталья Водянова порадовала поклонников кадрами с детьми на отдыхе
Наталья Водянова продолжает роскошные каникулы со всей семьей и делится с подпичиками всё новыми кадрами из путешествия. В настоящее время модель находится на знаменитом курорте Сен-Тропе, о чём сообщил её сын Лукас. Пользователи сети сошлись во мнении, что на фото Наталья и Лукас выглядят как брат с сестрой, и похвалили прекрасный внешний вид Водяновой без капли макияжа.

Наталья Водянова порадовала поклонников кадрами с детьми на отдыхе


Наталья Водянова порадовала поклонников кадрами с детьми на отдыхе


Чуть ранее в своём блоге звезда опубликовала снимок с яхты.

Наталья Водянова порадовала поклонников кадрами с детьми на отдыхе


Напомним, что модель и её супруг миллиардер Антуан Арно воспитывают пятерых детей, двое из которых являются совместными.

Наталья Водянова порадовала поклонников кадрами с детьми на отдыхе


Наталья Водянова порадовала поклонников кадрами с детьми на отдыхе


Наталья Водянова порадовала поклонников кадрами с детьми на отдыхе

← Глюкоза поделилась своими секретами к... Джанет Джексон впервые показала подро... →

Автор: Katarina

Автор фото: instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Наталья Водянова отправилась в романтическую поездку с избранником
Поклонники Натальи Водяновой восхищаются её снимками из отпуска
Наталья Водянова сообщила о том, что интересно сыну
Наталья Водянова в пятый раз стала мамой
Самое популярное за неделю
Комментарии



Беременной девушке Ивана Жидкова пришлось прибегнуть к помощи врачам На протяжении полутора лет актер Иван Жидков счастлив со своей возлюбленной Лилией Соловьевой.
Лайма Вайкуле стала участницей криминального случая ЛНедавно знаменитая певица Лайма Вайкуле дала откровенное интервью журналистам, в котором рассказала о важных событиях в ее жизни, которые оказали на нее огромное влияние.
Сын Владимира Преснякова и Натальи Подольской пританцовывал на сцене родителям Сейчас в Юрмале проходит музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле "Лайма. Рандеву. Юрмала".
Николай Басков бесплатно отработает концерт после скандала с "золотой судьей" Недавно в Сети разгорелся скандал из-за свадьбы дочери краснодарского судьи, на которой выступили многие звезды отечественного шоу-бизнеса.
Звезды "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли планируют свадьбу Недавно зарубежные таблоиды распространили информацию о помолвке актеров нашумевшего сериала "Игра престолов" Кита Харингтона и Роуз Лесли.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.