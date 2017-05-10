Наталья Водянова порадовала поклонников кадрами с детьми на отдыхе

Наталья Водянова продолжает роскошные каникулы со всей семьей и делится с подпичиками всё новыми кадрами из путешествия. В настоящее время модель находится на знаменитом курорте Сен-Тропе, о чём сообщил её сын Лукас. Пользователи сети сошлись во мнении, что на фото Наталья и Лукас выглядят как брат с сестрой, и похвалили прекрасный внешний вид Водяновой без капли макияжа.Чуть ранее в своём блоге звезда опубликовала снимок с яхты.Напомним, что модель и её супруг миллиардер Антуан Арно воспитывают пятерых детей, двое из которых являются совместными.