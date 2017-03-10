Павел Воля показал пляжное фото супруги Ляйсан Утяшевой

Если до Москвы настоящее лето добралось только в конце июля, то на юге Европы оно пришло по расписанию и выдалось невероятно засушливым - именно в Португалии сейчас самая тяжелая ситуация с лесными пожарами. Однако отдыхающие на побережье Павел Воля и Ляйсан Утяшева находятся далеко от очага стихийного бедствия и наслаждаются отдыхом.В личном блоге телеведущего появилось семейное пляжное фото с ироничной подписью: "Папа бросает камни. Все смотрят. Анапа, 1985". В свою очередь Ляйсан признается, что получает настоящее удовольствие от отдыха и совсем не хочет, чтобы он заканчивался.