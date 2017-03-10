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Павел Воля показал пляжное фото супруги Ляйсан Утяшевой

Сегодня, 17:20
Шоумен Павел Воля с супругой и детьми проводит отпуск в Португалии.

Павел Воля показал пляжное фото супруги Ляйсан Утяшевой
Если до Москвы настоящее лето добралось только в конце июля, то на юге Европы оно пришло по расписанию и выдалось невероятно засушливым - именно в Португалии сейчас самая тяжелая ситуация с лесными пожарами. Однако отдыхающие на побережье Павел Воля и Ляйсан Утяшева находятся далеко от очага стихийного бедствия и наслаждаются отдыхом.

Павел Воля показал пляжное фото супруги Ляйсан Утяшевой


Павел Воля показал пляжное фото супруги Ляйсан Утяшевой


В личном блоге телеведущего появилось семейное пляжное фото с ироничной подписью: "Папа бросает камни. Все смотрят. Анапа, 1985". В свою очередь Ляйсан признается, что получает настоящее удовольствие от отдыха и совсем не хочет, чтобы он заканчивался.

Павел Воля показал пляжное фото супруги Ляйсан Утяшевой


Павел Воля показал пляжное фото супруги Ляйсан Утяшевой

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Ключевые слова: Павел Воля, Ляйсан Утяшева

Количество просмотров: 5 993
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, 1tv

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Павел Воля показал пляжное фото супруги Ляйсан Утяшевой Шоумен Павел Воля с супругой и детьми проводит отпуск в Португалии.
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