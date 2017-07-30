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Виталий Гогунский винит друзей в проблемах с супругой

Сегодня, 16:06
Летом актер Виталий Гогунский, прославившийся после съемок в сериале "Универ" телеканала ТНТ, с супругой Ириной и дочкой Миланой решили отдохнуть подальше от столичной суеты в подмосковной даче.

Виталий Гогунский винит друзей в проблемах с супругой
По словам актера, это для него самый лучший отдых: природа, свежий воздух, солнце и любимая семья рядом.

Но недавно в беседе с журналистами Виталий вспомнил и о сложностях, которые не обошли стороной его семью.

Виталий Гогунский винит друзей в проблемах с супругой


«В начале отношений постоянно ругались, в основном, из-за псевдодрузей, которые нам друг про друга всякие небылицы рассказывали. А уж когда расстались (прим. - после рождения дочери пара семь лет была не вместе), и вовсе караул начался. Людям не лень было портить нам жизнь, звонить мне, врать про Иру, потом набирать ей и нести чушь про меня.

Виталий Гогунский винит друзей в проблемах с супругой


Правильно говорят: пока правда штаны надевает, ложь уже полмира обошла. Как хорошо, что мы вовремя поняли, что нас стараются рассорить из-за элементарной человеческой зависти и мы созданы друг на друга. Тем более у нас такая чудесная дочка - рядом со своими девчонками я самый счастливый», - считает Гогунский.

Напомним, что в этом году 25 апреля молодые люди сыграли свадьбу.

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Ключевые слова: Виталий Гогунский

Количество просмотров: 9 906
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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