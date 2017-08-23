Стало известно, кто займет место Леси Никитюк в "Орле и решке"

Теперь же представители телеканала Пятница рассекретили имя новой ведущей, которая будет вести программу на пару с Региной Тодоренко. И ей стала Натали Неведрова, диджей и продюсер.«Не было сил терпеть! Ребята, я так мечтала вам рассказать об этом. Я так мечтала, чтобы это случилось. Лунная призма, божечки-кошечки, я снова загадала желание, и оно сбылось. Теперь команда «Орла и Решки» – мои большие друзья. Потому что 15-й сезон стартует с распрекраснейшей Региной и со мной (#ущипнитеменя) в роли ведущих. Мне так много хочется вам сказать. Рассказать. Поделиться. Видели бы вы, как я рыдала в машине, когда узнала эту новость», – написала Натали в своем микроблоге.Будем надеяться, что Неведрова будет радовать телезрителей своей непосредственностью и чувством юмора, как и Леся Никитюк.