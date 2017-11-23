Вера Брежнева с мамой посетила светское мероприятие, в котором принимала участие ее дочка

На днях состоялся показ новой коллекции бренда Edem Couture, на котором также выступила и старшая наследница исполнительницы Соня Киперман. Вера пришла на шоу вместе со своей мамой Тамарой Галушка, которая обратила на себя внимание всех присутствующих.
"Спасибо за возможность участвовать в шоу. Это было волшебно", - позже поделилась своими впечатлениями Соня в Инстаграм.
Стоит отметить, что Вера очень близка со своей семьей и старается как можно больше времени проводить с мамой и тремя сестрами.
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