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Вера Брежнева с мамой посетила светское мероприятие, в котором принимала участие ее дочка

Сегодня, 10:51
Известная певица Вера Брежнева является не только успешной певицей, но и мамой двух очаровательных дочек.

Вера Брежнева с мамой посетила светское мероприятие, в котором принимала участие ее дочка
На днях состоялся показ новой коллекции бренда Edem Couture, на котором также выступила и старшая наследница исполнительницы Соня Киперман. Вера пришла на шоу вместе со своей мамой Тамарой Галушка, которая обратила на себя внимание всех присутствующих.

Вера Брежнева с мамой посетила светское мероприятие, в котором принимала участие ее дочка


"Спасибо за возможность участвовать в шоу. Это было волшебно", - позже поделилась своими впечатлениями Соня в Инстаграм.

Стоит отметить, что Вера очень близка со своей семьей и старается как можно больше времени проводить с мамой и тремя сестрами.

Вера Брежнева с мамой посетила светское мероприятие, в котором принимала участие ее дочка

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Ключевые слова: Вера Брежнева

Количество просмотров: 9 568
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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