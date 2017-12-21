Фотографы запечатлели Еву в облегающих леггинсах и свободной чёрной майке с забавной надписью "Мама медведь". Поклонники актрисы пришли в настоящий восторг и по достоинству оценили юмор Лонгории по отношению к своим набранным килограммам.
Беременная Ева Лонгория показала растущий животик
Вчера, 20:58
Актриса Ева Лонгория вот-вот впервые станет мамой.
Несмотря на крайний срок беременности, 43-летняя Лонгория не собирается сбавлять темп работы и бросать проект "Гранд Отель", где она является продюсером. Именно на съемочной площадке этого фильма были сделаны новые кадры с Евой.
Фотографы запечатлели Еву в облегающих леггинсах и свободной чёрной майке с забавной надписью "Мама медведь". Поклонники актрисы пришли в настоящий восторг и по достоинству оценили юмор Лонгории по отношению к своим набранным килограммам.
Фотографы запечатлели Еву в облегающих леггинсах и свободной чёрной майке с забавной надписью "Мама медведь". Поклонники актрисы пришли в настоящий восторг и по достоинству оценили юмор Лонгории по отношению к своим набранным килограммам.
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Ключевые слова: Ева Лонгория
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Количество просмотров: 1 547
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: gotceleb.com, ok-magazine.com, etonline.com
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Автор фото: gotceleb.com, ok-magazine.com, etonline.com
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