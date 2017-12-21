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Беременная Ева Лонгория показала растущий животик

Вчера, 20:58
Актриса Ева Лонгория вот-вот впервые станет мамой.

Беременная Ева Лонгория показала растущий животик
Несмотря на крайний срок беременности, 43-летняя Лонгория не собирается сбавлять темп работы и бросать проект "Гранд Отель", где она является продюсером. Именно на съемочной площадке этого фильма были сделаны новые кадры с Евой.

Беременная Ева Лонгория показала растущий животик


Беременная Ева Лонгория показала растущий животик


Фотографы запечатлели Еву в облегающих леггинсах и свободной чёрной майке с забавной надписью "Мама медведь". Поклонники актрисы пришли в настоящий восторг и по достоинству оценили юмор Лонгории по отношению к своим набранным килограммам.

Беременная Ева Лонгория показала растущий животик


Беременная Ева Лонгория показала растущий животик

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Ключевые слова: Ева Лонгория

Количество просмотров: 1 547
Автор: Katarina

Автор фото: gotceleb.com, ok-magazine.com, etonline.com

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