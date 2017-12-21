Беременная Ева Лонгория показала растущий животик

Несмотря на крайний срок беременности, 43-летняя Лонгория не собирается сбавлять темп работы и бросать проект "Гранд Отель", где она является продюсером. Именно на съемочной площадке этого фильма были сделаны новые кадры с Евой.Фотографы запечатлели Еву в облегающих леггинсах и свободной чёрной майке с забавной надписью "Мама медведь". Поклонники актрисы пришли в настоящий восторг и по достоинству оценили юмор Лонгории по отношению к своим набранным килограммам.