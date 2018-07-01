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Алена Шишкова подверглась жесткой критике из-за того, что забросила дочку

Вчера, 20:31
Известный рэпер Тимати и модель Алена Шишкова встречались короткое время, они поставили точку в отношениях спустя год после рождения общей дочери Алисы.

Алена Шишкова подверглась жесткой критике из-за того, что забросила дочку
Воспитанием девочки по большей части занимается мама музыканта Симона Юнусова. Тимати занят своей музыкальной карьерой и бизнесом, а Алена постоянно пропадает на курортах. В настоящее время Шишкова отдыхает в Сочи, и недавно она посетила казино, за что была жестко раскритикована фанатами.

Алена Шишкова подверглась жесткой критике из-за того, что забросила дочку


«У Алены вся жизнь состоит из тусовок и развлекух! А где дочка? Вы совсем с ней не общаетесь?» – пишут пользователи Сети.

При этом сама Симона не раз отмечала, что ей только в радость ухаживать за внучкой, причем, по ее словам, родители часто навещают Алису и стараются обеспечить ее всем необходимым.

Алена Шишкова подверглась жесткой критике из-за того, что забросила дочку

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Ключевые слова: Алена Шишкова, Тимати

Количество просмотров: 2 366
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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