Алена Шишкова подверглась жесткой критике из-за того, что забросила дочку

Воспитанием девочки по большей части занимается мама музыканта Симона Юнусова. Тимати занят своей музыкальной карьерой и бизнесом, а Алена постоянно пропадает на курортах. В настоящее время Шишкова отдыхает в Сочи, и недавно она посетила казино, за что была жестко раскритикована фанатами.
«У Алены вся жизнь состоит из тусовок и развлекух! А где дочка? Вы совсем с ней не общаетесь?» – пишут пользователи Сети.
При этом сама Симона не раз отмечала, что ей только в радость ухаживать за внучкой, причем, по ее словам, родители часто навещают Алису и стараются обеспечить ее всем необходимым.
Ключевые слова: Алена Шишкова
, Тимати
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