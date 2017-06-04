Саша Жулина рассказала о любимом мужчине

Саша активная пользовательница социальных чсетей и из её инстаграм можно понять, что девушка учится в МГИМО и много путешествует по миру, как одна, таки со своей семьей. Но вот намека на молодого человека никакого нет.На днях состоялась запись очередной программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», где главным героем стал отец Саши, Александр Жулин. Он рассказал о о личной жизни и семейных драмах, подробности которых привык скрывать от широкой общественности.Рассказал и об отношениях с предыдущими двумя женами и о том, как ему удалось сохранить с ними дружеские отношения.Еще одной гостьей программы, как раз и стала его дочь Саша. Она подтвердила, что никогда не слышала в доме родительских ссор и вспомнила, как отнеслась к молодой жене отца.Кроме того, Саша призналась, что именно папа до сих пор остаётся единственным любимым мужчиной в её жизни. Видимо, настоящим бойфрендом Саша пока не обзавелась.