Саша Жулина рассказала о любимом мужчине

На днях состоялась запись очередной программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», где главным героем стал отец Саши, Александр Жулин. Он рассказал о о личной жизни и семейных драмах, подробности которых привык скрывать от широкой общественности.
Рассказал и об отношениях с предыдущими двумя женами и о том, как ему удалось сохранить с ними дружеские отношения.
Еще одной гостьей программы, как раз и стала его дочь Саша. Она подтвердила, что никогда не слышала в доме родительских ссор и вспомнила, как отнеслась к молодой жене отца.
Кроме того, Саша призналась, что именно папа до сих пор остаётся единственным любимым мужчиной в её жизни. Видимо, настоящим бойфрендом Саша пока не обзавелась.