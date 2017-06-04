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Саша Жулина рассказала о любимом мужчине

Вчера, 15:42
Старшей дочери Татьяны Навка Саше Жулиной уже 18 лет, но до сих пор о её романах ничего не было слышно.

Саша Жулина рассказала о любимом мужчине
Саша активная пользовательница социальных чсетей и из её инстаграм можно понять, что девушка учится в МГИМО и много путешествует по миру, как одна, таки со своей семьей. Но вот намека на молодого человека никакого нет.

Саша Жулина рассказала о любимом мужчине


На днях состоялась запись очередной программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», где главным героем стал отец Саши, Александр Жулин. Он рассказал о о личной жизни и семейных драмах, подробности которых привык скрывать от широкой общественности.
Рассказал и об отношениях с предыдущими двумя женами и о том, как ему удалось сохранить с ними дружеские отношения.

Саша Жулина рассказала о любимом мужчине


Еще одной гостьей программы, как раз и стала его дочь Саша. Она подтвердила, что никогда не слышала в доме родительских ссор и вспомнила, как отнеслась к молодой жене отца.

Кроме того, Саша призналась, что именно папа до сих пор остаётся единственным любимым мужчиной в её жизни. Видимо, настоящим бойфрендом Саша пока не обзавелась.

Саша Жулина рассказала о любимом мужчине

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Ключевые слова: Саша Жулина, Татьяна Навка, Александр Жулин

Количество просмотров: 2 275
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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