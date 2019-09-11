Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Ксения Бородина была вынуждена завести с дочкой разговор о смерти

11.09.19 / 12:24
Ведущая проекта "Дом-2" Ксения Бородина была вынуждена сообщить старшей дочке Марусе прискорбную новость.

Ксения Бородина была вынуждена завести с дочкой разговор о смерти
Недавно умерла собачка их бабушки. Ксюша долго думала, как рассказать об этом девочкам. В итоге решила, что Мару расскажет, а Теоне пока что подождёт.

О том, как правильно говорить с детьми о смерти, Бородина поделилась с подписчиками:

"Сегодня хочу поднять не очень приятную тему, на мой взгляд очень нужную. Вы говорите с детьми о смерти?! Вчера у моей бабушки умерла собачка, с которой она прожила 15 лет Штрудя ((( и первое о чем я подумала, надо ничего не говорить девочкам! Первая моя мысль, как обмануть Теону и Мару , чтобы они не догадались. Потом я все таки решилась и аккуратно все рассказала Мару, от Теоны до сих пор скрываем, хотя она только утром говорила, приеду в бабушке, сразу Штрудю возьму на руки. А надо на эти темы говорить с детками, надо уметь принимать горе, уметь сопереживать, уметь плакать. Мы постоянно прячем эту боль, закрываемся, стираем, зажимаем себя. В Европе спокойно берут детей на похороны, рассказывают и показывают, объясняют в конце концов.

Ксения Бородина была вынуждена завести с дочкой разговор о смерти


А у вас все скрыто , шито крыто, проще обмануть , проще не признать. Меня так в детстве с животными и обманывали, а я ждала, когда же он вернётся из больницы, а врать нельзя. Иначе потом очень сложно из этого выбираться. У меня знакомая не пошла на похороны близкого друга, я тогда ещё так удивилась, подумала почему ее нет, мне сказали не с кем ребёнка было оставить(( с одной стороны вот так таскать конечно не нужно, но близкий друг, а ты не пришёл... меня это удивило. Мы этого очень боимся и стараемся вообще не говорить на эту тему, а как оказалось говорить надо.... многие спрашивали а где ваш Папа, а почему вы ничего не писали и не говорили, мой папа умер больше года назад и я вообще ни с кем об этом не говорила. Ну тут понятно, я не все должна выкладывать, но даже с близкими, я на эту тему говорить была не готова, а теперь поняла, что нужно и важно все это проговаривать.

Ксения Бородина была вынуждена завести с дочкой разговор о смерти


Тема смерти - это опорные точки, которые создают ребёнку определённую устойчивость, тренируют его эмоциональную силу и готовят его к настоящему миру. Ребёнок имеет право задавать вопросы и получать на них ответы. Ребёнку важно иметь возможность обсуждать, переживать, быть не обманутым. Ну если о хорошем, то все мы будем жить долго и счастливо. Хорошего вам дня, а тут были мои #мысливслух".

← Ольга Бузова выглядит очень соблазнительно в бикини Сын Анджелины Джоли впервые высказался о своём конфликте с Брэдом Питт... →

Ключевые слова: Ксения Бородина

Количество просмотров: 2 756
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Loading...
Похожие новости
Ксения Бородина шокировала своим безразличием к смерти отца
Ксения Бородина поделилась трогательным снимком всех детей
Ксения Бородина делает из дочки Теоны звезду
Ксения Бородина откровенно рассказала о вторых родах
Самое популярное за неделю
Loading...
Загрузка...

В Москве состоялась грандиозная премьера фильма «Тайна печати дракона» Российские знаменитости посетили премьерный показ фантастической российско-китайской картины "Тайна печати дракона".
Питерский художник порадовал москвичей яркими эмоциями Все началось с того, что в 1997 году питерский художник Алексей Сергиенко решил разрисовать стену московского проспекта в честь юбилея столицы.
Рене Зеллвегер не смогла сдержать слёз на кинофестивале в Торонто Вернувшаяся в кино после длительного перерыва, актриса Рене Зеллвегер представила на канадском кинофестивале, возможно, одну из лучших своих работ.
Мама Дакоты Джонсон Мелани Гриффит поделилась мнением о романе дочери Как известно, популярная актриса Дакота Джонсон встречается с лидером коллектива Coldplay Крисом Мартином.
Сын Анджелины Джоли впервые высказался о своём конфликте с Брэдом Питтом Приемный сын голливудской звезды Анджелины Джоли Мэддокс впервые прокомментировал ссору с Брэдом Питтом - именно она стала отправной точкой для развода актерской пары.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004-2019 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.