Ксения Бородина была вынуждена завести с дочкой разговор о смерти

Недавно умерла собачка их бабушки. Ксюша долго думала, как рассказать об этом девочкам. В итоге решила, что Мару расскажет, а Теоне пока что подождёт.О том, как правильно говорить с детьми о смерти, Бородина поделилась с подписчиками:"Сегодня хочу поднять не очень приятную тему, на мой взгляд очень нужную. Вы говорите с детьми о смерти?! Вчера у моей бабушки умерла собачка, с которой она прожила 15 лет Штрудя ((( и первое о чем я подумала, надо ничего не говорить девочкам! Первая моя мысль, как обмануть Теону и Мару , чтобы они не догадались. Потом я все таки решилась и аккуратно все рассказала Мару, от Теоны до сих пор скрываем, хотя она только утром говорила, приеду в бабушке, сразу Штрудю возьму на руки. А надо на эти темы говорить с детками, надо уметь принимать горе, уметь сопереживать, уметь плакать. Мы постоянно прячем эту боль, закрываемся, стираем, зажимаем себя. В Европе спокойно берут детей на похороны, рассказывают и показывают, объясняют в конце концов.А у вас все скрыто , шито крыто, проще обмануть , проще не признать. Меня так в детстве с животными и обманывали, а я ждала, когда же он вернётся из больницы, а врать нельзя. Иначе потом очень сложно из этого выбираться. У меня знакомая не пошла на похороны близкого друга, я тогда ещё так удивилась, подумала почему ее нет, мне сказали не с кем ребёнка было оставить(( с одной стороны вот так таскать конечно не нужно, но близкий друг, а ты не пришёл... меня это удивило. Мы этого очень боимся и стараемся вообще не говорить на эту тему, а как оказалось говорить надо.... многие спрашивали а где ваш Папа, а почему вы ничего не писали и не говорили, мой папа умер больше года назад и я вообще ни с кем об этом не говорила. Ну тут понятно, я не все должна выкладывать, но даже с близкими, я на эту тему говорить была не готова, а теперь поняла, что нужно и важно все это проговаривать.Тема смерти - это опорные точки, которые создают ребёнку определённую устойчивость, тренируют его эмоциональную силу и готовят его к настоящему миру. Ребёнок имеет право задавать вопросы и получать на них ответы. Ребёнку важно иметь возможность обсуждать, переживать, быть не обманутым. Ну если о хорошем, то все мы будем жить долго и счастливо. Хорошего вам дня, а тут были мои #мысливслух".