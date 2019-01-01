Ким Кардашьян покрестила своих детей в Ереване: первые фото

38-летняя Ким Кардашьян прибыла в столицу Армении Ереван в компании всех своих детей. Тайные крестины прошли в монастыре Святой Эчмиадзин, являющемся, по словам звезды, одним из самых древних христианских соборов в мире. В обряде приняли участие 4-месячный сын Псалм, однолетняя дочка Чикаго и трехлетний сын Сейнт. Старшая дочь Норт наблюдала за церемонией со стороны, так как её уже покрестили четыре года назад.В Еревана Кардашьян также поучаствовала в 23-м Всемирном конгрессе информационных технологий.