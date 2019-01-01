В Еревана Кардашьян также поучаствовала в 23-м Всемирном конгрессе информационных технологий.
Ким Кардашьян покрестила своих детей в Ереване: первые фото
Сегодня, 02:01
Светская львица Ким Кардашьян вернулась на свою историческую родину ради крещения младших детей.
38-летняя Ким Кардашьян прибыла в столицу Армении Ереван в компании всех своих детей. Тайные крестины прошли в монастыре Святой Эчмиадзин, являющемся, по словам звезды, одним из самых древних христианских соборов в мире. В обряде приняли участие 4-месячный сын Псалм, однолетняя дочка Чикаго и трехлетний сын Сейнт. Старшая дочь Норт наблюдала за церемонией со стороны, так как её уже покрестили четыре года назад.
В Еревана Кардашьян также поучаствовала в 23-м Всемирном конгрессе информационных технологий.
В Еревана Кардашьян также поучаствовала в 23-м Всемирном конгрессе информационных технологий.
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Ключевые слова: Ким Кардашьян
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Количество просмотров: 6 851
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com, seher.no, complex.com, thenational.ae
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Автор фото: instagram.com, seher.no, complex.com, thenational.ae
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