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Глубоко беременная Анастасия Костенко сломала руку

Сегодня, 16:19
Анастасия Костенко находится на заключительных месяцах беременности, и тут такая неприятность.

Глубоко беременная Анастасия Костенко сломала руку
Настя написала в Инстаграм, что у неё перелом. Судя по снимку, Костенко сломала правую руку.

А ведь врачи требовали от неё одного - покоя и никакой активности. Ещё тогда Настя сетовала по этому поводу и говорила, что ей очень надоело сидеть на одном месте.

Теперь же покой будет вынужденным. Костенко отмечает, что её дочка Милана очень испугалась за маму, плакала и жалела её.

Глубоко беременная Анастасия Костенко сломала руку


"Моя поддержка на ближайшие 3 недели. Все больше и больше день Х похож на спортивное соревнование с препятствиями, где главная цель- хоть как-то добраться до финиша.

Вывод сделан, больше торопить себя и время я не буду. Сдаюсь.

Вспоминаю, как Милаша за меня переживала. Какая же она у нас сладкая, чувствительная и искренняя. Пока я плакала - подходила и целовала меня.

P.S. Сегодня что-то очень много поступило травмированных беременных. Берегите себя, дорогие.

#перелом".

Пожелаем Анастасии была аккуратнее и как можно скорее восстановиться и избавиться от гипса.

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Ключевые слова: Анастасия Костенко

Количество просмотров: 611
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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