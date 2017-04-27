Екатерина Волкова собирается стать мамой во второй раз

У супругов подрастает дочь Лиза.Родители усердно работают, но не забывают и о дочери, стараясь посвящать ей все свободное время.Супруг актрисы не скрывает, что хотел бы иметь еще одного ребенка.«Сейчас мы начали задумываться еще об одном ребенке. Андрей говорит о том, что многое понял и теперь будет мне помогать гораздо активнее. Я его пугаю: «Значит, я рожаю, а дальше он с тобой». Андрей стоически не поддается панике и лишь спрашивает: «Это же мальчик будет? Тогда договорились». Андрей действительно изменился — может быть, со вторым ребенком будет все по-другому», - поведала звезда.