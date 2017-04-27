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Екатерина Волкова собирается стать мамой во второй раз

Сегодня, 19:52
Вот уже семь лет популярная актриса Екатерина Волкова счастлива в браке с Андреем.

Екатерина Волкова собирается стать мамой во второй раз
У супругов подрастает дочь Лиза.

Родители усердно работают, но не забывают и о дочери, стараясь посвящать ей все свободное время.

Екатерина Волкова собирается стать мамой во второй раз


Супруг актрисы не скрывает, что хотел бы иметь еще одного ребенка.

«Сейчас мы начали задумываться еще об одном ребенке. Андрей говорит о том, что многое понял и теперь будет мне помогать гораздо активнее. Я его пугаю: «Значит, я рожаю, а дальше он с тобой». Андрей стоически не поддается панике и лишь спрашивает: «Это же мальчик будет? Тогда договорились». Андрей действительно изменился — может быть, со вторым ребенком будет все по-другому», - поведала звезда.

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Ключевые слова: Екатерина Волкова

Количество просмотров: 117
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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