Саша Зверева огорчена поведением отца своих детей

Но Зверевой приходится справляться с тремя детьми одной, так как сейчас она не замужем.Саша огорчена тем, что папа ее наследников и его ближайшие родственники совсем не интересуются о детьми.«Бабушки и дедушки Василисы и Макара с папиной стороны не принимают участие в жизни детей уже много лет, они забыли про них. Ни папа, ни его родители вообще не интересуются ребятами. Мои родители очень любят моих деток, каждую субботу и воскресенье мы созваниваемся по скайпу. Они интересуются их жизнью в полном объеме. Мой папа любит рассказывать им, что произошло в мире, в России, в общем, делится всеми впечатлениями», - жалуется певица корреспондентам.Стоит отметить, что звезда 90-х и ее дети обосновались в Лос-Анджелесе.