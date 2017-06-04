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Саша Зверева огорчена поведением отца своих детей

Вчера, 23:17
В семье певицы Саши Зверевой растут трое замечательных детей, дочь и два сына.

Саша Зверева огорчена поведением отца своих детей
Но Зверевой приходится справляться с тремя детьми одной, так как сейчас она не замужем.

Саша огорчена тем, что папа ее наследников и его ближайшие родственники совсем не интересуются о детьми.

Саша Зверева огорчена поведением отца своих детей


«Бабушки и дедушки Василисы и Макара с папиной стороны не принимают участие в жизни детей уже много лет, они забыли про них. Ни папа, ни его родители вообще не интересуются ребятами. Мои родители очень любят моих деток, каждую субботу и воскресенье мы созваниваемся по скайпу. Они интересуются их жизнью в полном объеме. Мой папа любит рассказывать им, что произошло в мире, в России, в общем, делится всеми впечатлениями», - жалуется певица корреспондентам.

Стоит отметить, что звезда 90-х и ее дети обосновались в Лос-Анджелесе.

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Ключевые слова: Саша Зверева

Количество просмотров: 13 481
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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