Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Певица Zivert презентовала новый клип на песню Beverly Hills

Вчера, 17:43
21 ноября певица Zivert (Зиверт) презентовала на канале Youtube новый клип на песню Beverly Hills.

Певица Zivert презентовала новый клип на песню Beverly Hills
Автором видео стал легендарный режиссёр Алан Бадоев.

"ПРЕМЬЕРА моего долгожданного мини фильма #BeverlyHills by @alanbadoev
Это очень особенная для меня история,
made with love by @badoevteam_official
режиссёр постановщик @alanbadoev
оператор постановщик @ilyamikhaylus
в главных ролях @_zivert и @axilevich

Певица Zivert презентовала новый клип на песню Beverly Hills


Юные, влюблённые мечтатели .. У каждого из них есть мечта..
А у каждой мечты, говорят, своя цена ...

Певица Zivert презентовала новый клип на песню Beverly Hills


Но кто сказал, что за мечту обязательно надо заплатить ?

Кто вбил нам в голову, что человек, строящий большую карьеру, обречён быть несчастным в любви ?

Певица Zivert презентовала новый клип на песню Beverly Hills


Важно лишь только то, во что ты веришь ..
И насколько храбр сердцем, чтобы побороться за то и другое ..

Певица Zivert презентовала новый клип на песню Beverly Hills


Под звездным небом Лос Анджелеса или под серым куполом этого города, просто помни - счастье .. у нас никто не забирает и никто не даёт... его можем ВЫБРАТЬ только мы сами ... P.S. так параллельно, кто во что верит, им не узнать, что внутри ... приятного просмотра",

- написала в Инстаграм Зиверт.

Певица Zivert презентовала новый клип на песню Beverly Hills


Так давайте же посмотрим!


← Камиль Ларин пришел на «Добрую Ёлку» за подарками для детей Впервые за несколько лет: Андрей Кончаловский рассказал о состоянии до... →

Ключевые слова: Zivert

Количество просмотров: 1 339
Автор: Mysha

Автор фото: скриншот

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Loading...
Похожие новости
Певица Марина Табри презентовала мистический клип на песню Primal Wheel.
Режиссер Алан Бадоев помолодел на 20 лет
Роман с кокаином - вип-премьера
ПРЕМЬЕРА клипа Ани Лорак "Удержи мое сердце"
Самое популярное за неделю
Loading...
Загрузка...

Впервые за несколько лет: Андрей Кончаловский рассказал о состоянии дочери Режиссер Андрей Кончаловский рассказал о своей дочери Марии в эфире программы "Познер".
Камиль Ларин пришел на «Добрую Ёлку» за подарками для детей Фонд «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой совместно с магазином игрушек Hamleys сейчас проводит благотворительную акцию «Добрая Ёлка», которую уже поддержали многие известные артисты.
Виктория Бекхэм показала свою знаменитую растяжку в эфире телешоу 45-летняя дизайнер Виктория Бекхэм стала гостьей шоу Эллен Дедженерес.
Ирина Забияка рассказала о группе «ЧИЛИ» и планах на будущее Солистка группы «ЧИЛИ» Ирина Забияка призналась, что её мотивирует на творчество, как она относится к копированию звезд и почему не считает, что с одним ребенком сложно успевать строить карьеру.
Гузель Хасанова поделилась своими жизненными принципами Победительница «Новой Фабрики Звезд» Гузель Хасанова дала большое интервью, где рассказала о жизни, карьере и что значит в её жизни «Маленький принц».
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004-2019 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.