Певица Zivert презентовала новый клип на песню Beverly Hills

"ПРЕМЬЕРА моего долгожданного мини фильма #BeverlyHills by @alanbadoev
Это очень особенная для меня история,
made with love by @badoevteam_official
режиссёр постановщик @alanbadoev
оператор постановщик @ilyamikhaylus
в главных ролях @_zivert и @axilevich
Юные, влюблённые мечтатели .. У каждого из них есть мечта..
А у каждой мечты, говорят, своя цена ...
Но кто сказал, что за мечту обязательно надо заплатить ?
Кто вбил нам в голову, что человек, строящий большую карьеру, обречён быть несчастным в любви ?
Важно лишь только то, во что ты веришь ..
И насколько храбр сердцем, чтобы побороться за то и другое ..
Под звездным небом Лос Анджелеса или под серым куполом этого города, просто помни - счастье .. у нас никто не забирает и никто не даёт... его можем ВЫБРАТЬ только мы сами ... P.S. так параллельно, кто во что верит, им не узнать, что внутри ... приятного просмотра",
- написала в Инстаграм Зиверт.
Так давайте же посмотрим!