Певица Zivert презентовала новый клип на песню Beverly Hills

Автором видео стал легендарный режиссёр Алан Бадоев."ПРЕМЬЕРА моего долгожданного мини фильма #BeverlyHills by @alanbadoevЭто очень особенная для меня история,made with love by @badoevteam_officialрежиссёр постановщик @alanbadoevоператор постановщик @ilyamikhaylusв главных ролях @_zivert и @axilevichЮные, влюблённые мечтатели .. У каждого из них есть мечта..А у каждой мечты, говорят, своя цена ...Но кто сказал, что за мечту обязательно надо заплатить ?Кто вбил нам в голову, что человек, строящий большую карьеру, обречён быть несчастным в любви ?Важно лишь только то, во что ты веришь ..И насколько храбр сердцем, чтобы побороться за то и другое ..Под звездным небом Лос Анджелеса или под серым куполом этого города, просто помни - счастье .. у нас никто не забирает и никто не даёт... его можем ВЫБРАТЬ только мы сами ... P.S. так параллельно, кто во что верит, им не узнать, что внутри ... приятного просмотра",- написала в Инстаграм Зиверт.Так давайте же посмотрим!