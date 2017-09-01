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Гвинет Пэлтроу помолвлена со своим избранником

Вчера, 22:38
Актриса и бывшая возлюбленная Брэда Питта Гвинет Пэлтроу помолвлена с продюсером популярного сериала.

Гвинет Пэлтроу помолвлена со своим избранником
45-летняя голливудская звезда Гвинет Пэлтроу выходит замуж - западные издания уже распространили информацию о помолвке актрисы и продюсера "Американской истории ужасов" Брэда Фэлчака. Как ожидается, пара официально объявит о счастливом событии со дня на день. Впервые о романе Гвинет и Брэда заговорили в 2014 году, а в 2016-м Пэлтроу развелась со своим супругом музыкантом Крисом Мартином - они прожили вместе 11 лет, в браке родилось двое детей.

Гвинет Пэлтроу помолвлена со своим избранником


Гвинет Пэлтроу помолвлена со своим избранником


У Фэлчака также есть двое детей от предыдущего союза. Поклонники уже ожидают пышную свадьбу новоиспеченной пары.

Гвинет Пэлтроу помолвлена со своим избранником


Гвинет Пэлтроу помолвлена со своим избранником


Гвинет Пэлтроу помолвлена со своим избранником

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Ключевые слова: Гвинет Пэлтроу, Брэд Фэлчак

Количество просмотров: 2 652
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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