У Фэлчака также есть двое детей от предыдущего союза. Поклонники уже ожидают пышную свадьбу новоиспеченной пары.
Гвинет Пэлтроу помолвлена со своим избранником
Вчера, 22:38
Актриса и бывшая возлюбленная Брэда Питта Гвинет Пэлтроу помолвлена с продюсером популярного сериала.
45-летняя голливудская звезда Гвинет Пэлтроу выходит замуж - западные издания уже распространили информацию о помолвке актрисы и продюсера "Американской истории ужасов" Брэда Фэлчака. Как ожидается, пара официально объявит о счастливом событии со дня на день. Впервые о романе Гвинет и Брэда заговорили в 2014 году, а в 2016-м Пэлтроу развелась со своим супругом музыкантом Крисом Мартином - они прожили вместе 11 лет, в браке родилось двое детей.
У Фэлчака также есть двое детей от предыдущего союза. Поклонники уже ожидают пышную свадьбу новоиспеченной пары.
У Фэлчака также есть двое детей от предыдущего союза. Поклонники уже ожидают пышную свадьбу новоиспеченной пары.
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Ключевые слова: Гвинет Пэлтроу, Брэд Фэлчак
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Количество просмотров: 2 652
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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