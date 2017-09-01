Гвинет Пэлтроу помолвлена со своим избранником

45-летняя голливудская звезда Гвинет Пэлтроу выходит замуж - западные издания уже распространили информацию о помолвке актрисы и продюсера "Американской истории ужасов" Брэда Фэлчака. Как ожидается, пара официально объявит о счастливом событии со дня на день. Впервые о романе Гвинет и Брэда заговорили в 2014 году, а в 2016-м Пэлтроу развелась со своим супругом музыкантом Крисом Мартином - они прожили вместе 11 лет, в браке родилось двое детей.У Фэлчака также есть двое детей от предыдущего союза. Поклонники уже ожидают пышную свадьбу новоиспеченной пары.