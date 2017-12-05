Виктория Дайнеко возмущена слухами о своем новом романе

И Виктория, и Григорий недавно развелись со своими супругами, и по сообщениям СМИ, между ними закрутился роман. Чуть позже исполнительница отреагировала на данную информацию, опровергнув ее.«Друзья, не ведитесь на провокации. Я на данный момент свободная девушка к счастью или сожалению ни с кем не встречаюсь и каким бы мой друг @panin_57 не был классным, он мой ДРУГ, как и множество парней в моих подписках инстаграмма. Не надо грязи, товарищи! Вы сегодня нас обоих прилично удивили, моя жизни в ваших фантазиях куда более увлекательна в отличии от реальности», - заявила Виктория в своем микроблоге.Напомним, что несколько месяцев назад певица развелась со своим супругом барабанщиком Дмитрием Клейманом и одна воспитывает дочку.