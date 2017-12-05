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Виктория Дайнеко возмущена слухами о своем новом романе

Сегодня, 10:16
Накануне в Сети активно обсуждалась новость о возможном романе популярной певицы Виктории Дайнеко и хоккеиста Григория Панина.

Виктория Дайнеко возмущена слухами о своем новом романе
И Виктория, и Григорий недавно развелись со своими супругами, и по сообщениям СМИ, между ними закрутился роман. Чуть позже исполнительница отреагировала на данную информацию, опровергнув ее.

Виктория Дайнеко возмущена слухами о своем новом романе


«Друзья, не ведитесь на провокации. Я на данный момент свободная девушка к счастью или сожалению ни с кем не встречаюсь и каким бы мой друг @panin_57 не был классным, он мой ДРУГ, как и множество парней в моих подписках инстаграмма. Не надо грязи, товарищи! Вы сегодня нас обоих прилично удивили, моя жизни в ваших фантазиях куда более увлекательна в отличии от реальности», - заявила Виктория в своем микроблоге.

Напомним, что несколько месяцев назад певица развелась со своим супругом барабанщиком Дмитрием Клейманом и одна воспитывает дочку.

Виктория Дайнеко возмущена слухами о своем новом романе

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Ключевые слова: Виктория Дайнеко

Количество просмотров: 2 392
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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