Пэрис Хилтон благодарна судьбе за встречу с будущим мужем

А недавно 36-летняя Пэрис ответила согласием на предложение руки и сердца своего возлюбленного Криса Зилка. Теперь же влюбленные активно готовятся к предстоящей свадьбе."Может, со стороны так и не кажется, но моя мечта номер один всегда была просто выйти замуж и родить ребенка. Счастье заключается в семье и детях, а не в бесконечных тусовках. В 36 лет понимаю это. А я позабочусь, чтобы у моих сына или дочки были самые лучшие папа и мама на свете. Очень люблю Криса. Он верный, нежный, ему можно доверять. А ведь в мире шоу-бизнеса этим качеством мало кто может похвастаться. Крис – мой ангел-хранитель. Каждый день благодарю Бога, что он послал мне его. Жить в одиночестве не круто", - призналась в интервью Хилтон.Напомним, что Пэрис и ее жених собираются устроить три свадьбы, поэтому сейчас светская львица занята приготовлениями к торжеству.