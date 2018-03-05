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Пэрис Хилтон благодарна судьбе за встречу с будущим мужем

Сегодня, 08:29
Светская львица Пэрис Хилтон известна своими любовными похождениями, но так до сих пор и не была замужем.

Пэрис Хилтон благодарна судьбе за встречу с будущим мужем
А недавно 36-летняя Пэрис ответила согласием на предложение руки и сердца своего возлюбленного Криса Зилка. Теперь же влюбленные активно готовятся к предстоящей свадьбе.

Пэрис Хилтон благодарна судьбе за встречу с будущим мужем


"Может, со стороны так и не кажется, но моя мечта номер один всегда была просто выйти замуж и родить ребенка. Счастье заключается в семье и детях, а не в бесконечных тусовках. В 36 лет понимаю это. А я позабочусь, чтобы у моих сына или дочки были самые лучшие папа и мама на свете. Очень люблю Криса. Он верный, нежный, ему можно доверять. А ведь в мире шоу-бизнеса этим качеством мало кто может похвастаться. Крис – мой ангел-хранитель. Каждый день благодарю Бога, что он послал мне его. Жить в одиночестве не круто", - призналась в интервью Хилтон.

Напомним, что Пэрис и ее жених собираются устроить три свадьбы, поэтому сейчас светская львица занята приготовлениями к торжеству.

Пэрис Хилтон благодарна судьбе за встречу с будущим мужем

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Ключевые слова: Пэрис Хилтон

Количество просмотров: 1 170
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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