Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Появилось подтверждение романа Кары Делевинь и Пэрис Джексон

Сегодня, 09:38
В Сети уже давно обсуждают возможный роман известной актрисы и модели Кары Делевинь с дочерью поп-короля Майкла Джексона Пэрис.

Появилось подтверждение романа Кары Делевинь и Пэрис Джексон
До этого подтверждения данных слухов не было, но на днях папарацци засняли девушек за страстными поцелуями. Влюбленные отправились на свидание и весь вечер оказывали друг другу знаки внимания: обнимались, танцевали, и все закончилось поцелуями.

Появилось подтверждение романа Кары Делевинь и Пэрис Джексон


Девушки выглядят счастливыми друг с другом, хотя сами пока не торопятся официально подтверждать свой роман, уходя от вопросов на данную тему.

Появилось подтверждение романа Кары Делевинь и Пэрис Джексон

← Анастасия Волочкова снова опубликова... Фанаты встревожены самочувствием Нат... →

Ключевые слова: Кара Делевинь, Пэрис Джексон

Количество просмотров: 2 002
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Peopletalk

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Пэрис Джексон и Кара Делевинь наслаждаются компанией друг друга
Стало известно о романе Кары Делевинь и Пэрис Джексон
Шарлиз Терон сходила на свидание с новым избранником
Пэрис Джексон бросила своего бойфренда
Самое популярное за неделю

Голландский музыкант приехал в Россию строить карьеру Алекс Сминонс (Alex Simons) родился в Голландии и уже добился популярности в западной клубной индустрии благодаря своим коллаборациям с модными европейскими ди-джеями.
Анна Семенович опубликовала горячий снимок Популярная певица Анна Семенович является обладательницей роскошных форм, что не устает демонстрировать на откровенных фотографиях.
Грудь Виктории Бони вывалилась из платья с глубоким декольте Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Виктория Боня с момента участия на реалити-шоу сильно изменилась и стала эффектной женщиной.
Фанаты встревожены самочувствием Наташи Королевой Недавнее видео популярной певицы Наташи Королевой лишь подтвердило слухи о том, что она находится на грани нервного срыва.
Появилось подтверждение романа Кары Делевинь и Пэрис Джексон В Сети уже давно обсуждают возможный роман известной актрисы и модели Кары Делевинь с дочерью поп-короля Майкла Джексона Пэрис.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.