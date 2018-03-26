Появилось подтверждение романа Кары Делевинь и Пэрис Джексон

До этого подтверждения данных слухов не было, но на днях папарацци засняли девушек за страстными поцелуями. Влюбленные отправились на свидание и весь вечер оказывали друг другу знаки внимания: обнимались, танцевали, и все закончилось поцелуями.Девушки выглядят счастливыми друг с другом, хотя сами пока не торопятся официально подтверждать свой роман, уходя от вопросов на данную тему.