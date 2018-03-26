Девушки выглядят счастливыми друг с другом, хотя сами пока не торопятся официально подтверждать свой роман, уходя от вопросов на данную тему.
Появилось подтверждение романа Кары Делевинь и Пэрис Джексон
Сегодня, 09:38
В Сети уже давно обсуждают возможный роман известной актрисы и модели Кары Делевинь с дочерью поп-короля Майкла Джексона Пэрис.
До этого подтверждения данных слухов не было, но на днях папарацци засняли девушек за страстными поцелуями. Влюбленные отправились на свидание и весь вечер оказывали друг другу знаки внимания: обнимались, танцевали, и все закончилось поцелуями.
Девушки выглядят счастливыми друг с другом, хотя сами пока не торопятся официально подтверждать свой роман, уходя от вопросов на данную тему.
Девушки выглядят счастливыми друг с другом, хотя сами пока не торопятся официально подтверждать свой роман, уходя от вопросов на данную тему.
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Ключевые слова: Кара Делевинь, Пэрис Джексон
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Количество просмотров: 2 002
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, Peopletalk
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Автор фото: Instagram, Peopletalk
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