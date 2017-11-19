Елизавета Боярская впервые рассказала, как влюбилась в Максима Матвеева

Свадьба звездной актерской пары состоялась восемь лет назад, Елизавета и Максим воспитывают сына Андрея. О зарождении своей любви Боярская поведала в эфире программы Киры Прошутинской "Жена. История любви"."Когда я впервые увидела Максима, я настолько растерялась, что имени своего сказать не смогла. Влюбилась, словно в бездну какую-то упала. Но мы разошлись и больше трех или четырех лет не виделись, хотя произвели друг на друга впечатление… Я внутренне его выбрала, но не стала делать никаких шагов" - призналась актриса."Если бы Максим не проявил инициативу в дальнейших отношениях, я бы в жизни не стала добиваться, никогда. Я никогда не буду бороться. За ребенка – да, в любых обстоятельствах. А за мужчину – нет. Мы друг друга любим, мы склонны к самоанализу. Если у нас возникает камень преткновения, мы его всегда обсуждаем. И я всегда принимаю точку зрения Максима. Мы не повышаем никогда голос… И я не знаю второго такого отца – он потрясающий папа. Он землю готов перевернуть ради Андрея" - добавила Боярская.