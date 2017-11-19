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Елизавета Боярская впервые рассказала, как влюбилась в Максима Матвеева

Сегодня, 02:23
Актриса Елизавета Боярская поведала о начале отношений со своим супругом Максимом Матвеевым.

Елизавета Боярская впервые рассказала, как влюбилась в Максима Матвеева
Свадьба звездной актерской пары состоялась восемь лет назад, Елизавета и Максим воспитывают сына Андрея. О зарождении своей любви Боярская поведала в эфире программы Киры Прошутинской "Жена. История любви".

Елизавета Боярская впервые рассказала, как влюбилась в Максима Матвеева


"Когда я впервые увидела Максима, я настолько растерялась, что имени своего сказать не смогла. Влюбилась, словно в бездну какую-то упала. Но мы разошлись и больше трех или четырех лет не виделись, хотя произвели друг на друга впечатление… Я внутренне его выбрала, но не стала делать никаких шагов" - призналась актриса.

Елизавета Боярская впервые рассказала, как влюбилась в Максима Матвеева


"Если бы Максим не проявил инициативу в дальнейших отношениях, я бы в жизни не стала добиваться, никогда. Я никогда не буду бороться. За ребенка – да, в любых обстоятельствах. А за мужчину – нет. Мы друг друга любим, мы склонны к самоанализу. Если у нас возникает камень преткновения, мы его всегда обсуждаем. И я всегда принимаю точку зрения Максима. Мы не повышаем никогда голос… И я не знаю второго такого отца – он потрясающий папа. Он землю готов перевернуть ради Андрея" - добавила Боярская.

Елизавета Боярская впервые рассказала, как влюбилась в Максима Матвеева

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Ключевые слова: Елизавета Боярская, Максим Матвеев

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Автор: Katarina

Автор фото: livestory.com.ua, instagram

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