Анна Седокова поделилась первой фотографией с Янисом Тиммом

Потом Седокова, все-таки, разместила пост, опубликовав общие слова о том, что не стоит судить человека, не узнав все детали.
Ну, а вчера вечером Анна не только опубликовала фотографию, на котором обнимает Яниса, но и призналась ему в чувствах.
"Люблю", - трогательно подписала пост Седокова.
Янис в комментариях ответил Анне взаимностью, поставив много-много сердечек чёрного цвета.
Если дела пойдут также активно и дальше, то, скорее всего, скоро Анна вновь уйдёт в мини-декретный отпуск. По крайней мере сама Седокова говорила, что совсем не против родить ещё одного малыша.
А ещё можно посмотреть фото Анны Седоковой в журнале Playboy...