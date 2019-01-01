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Анна Седокова поделилась первой фотографией с Янисом Тиммом

Сегодня, 09:32
Слухи о том, что 36-летняя певица Анна Седокова закрутила роман с 27-летним латвийским баскетболистом, играющим за «Химки», Янисом Тиммом появились ещё в августе 2019 года.

Анна Седокова поделилась первой фотографией с Янисом Тиммом
Тогда Анна стойко хранила молчание, не став комментировать ни сами отношения, ни тот факт, что именно она стала "яблоком раздора" в семье Яниса и его жены, которая в данный момент осталась одна с маленьким ребёнком.

Потом Седокова, все-таки, разместила пост, опубликовав общие слова о том, что не стоит судить человека, не узнав все детали.

Ну, а вчера вечером Анна не только опубликовала фотографию, на котором обнимает Яниса, но и призналась ему в чувствах.

"Люблю", - трогательно подписала пост Седокова.

Анна Седокова поделилась первой фотографией с Янисом Тиммом


Янис в комментариях ответил Анне взаимностью, поставив много-много сердечек чёрного цвета.

Если дела пойдут также активно и дальше, то, скорее всего, скоро Анна вновь уйдёт в мини-декретный отпуск. По крайней мере сама Седокова говорила, что совсем не против родить ещё одного малыша.

Анна Седокова поделилась первой фотографией с Янисом Тиммом


Анна Седокова поделилась первой фотографией с Янисом Тиммом


Анна Седокова поделилась первой фотографией с Янисом Тиммом


А ещё можно посмотреть фото Анны Седоковой в журнале Playboy...

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Ключевые слова: Анна Седокова

Количество просмотров: 2 795
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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