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Дженнифер Лопес впервые показала своего нового избранника

Вчера, 21:08
Певица Дженнифер Лопес выложила в сеть селфи с возлюбленным.

Дженнифер Лопес впервые показала своего нового избранника
Звезда только-только рассталась с исполнителем Дрейком - их роман завершился в феврале, и вот рядом с 47-летней Джей Ло уже новая пассия. На этот раз её возлюбленным стал 41-летний бейсболист Алекс Родригес.

Дженнифер Лопес впервые показала своего нового избранника


Дженнифер Лопес впервые показала своего нового избранника


В блоге певицы появилось довольно интимное селфи - в кадре Лопес запечатлена с нежно целующим её Родригесом. Поклонники исполнительницы уже заговорили о свадьбе.

Дженнифер Лопес впервые показала своего нового избранника


Кто знает, может именно с Алексом Дженнифер создаст настоящую семью? Мужчина уже познакомился с родственниками певицы.

Дженнифер Лопес впервые показала своего нового избранника


Дженнифер Лопес впервые показала своего нового избранника

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Ключевые слова: Дженнифер Лопес

Количество просмотров: 12 428
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, viva.ua

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