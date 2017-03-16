Дженнифер Лопес впервые показала своего нового избранника

Звезда только-только рассталась с исполнителем Дрейком - их роман завершился в феврале, и вот рядом с 47-летней Джей Ло уже новая пассия. На этот раз её возлюбленным стал 41-летний бейсболист Алекс Родригес.В блоге певицы появилось довольно интимное селфи - в кадре Лопес запечатлена с нежно целующим её Родригесом. Поклонники исполнительницы уже заговорили о свадьбе.Кто знает, может именно с Алексом Дженнифер создаст настоящую семью? Мужчина уже познакомился с родственниками певицы.