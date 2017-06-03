Полина Гагарина рассказала и показала, как избавилась от 25 лишних килограммов

Во время второй беременности 30-летняя звезда серьезно поправилась и поставила себе задачу как можно быстрее сбросить лишний вес. В итоге, желанную форму Гагарина получила спустя три месяца. Для набирающего популярность сообщества в соцсети Slim Bitch Club артистка продемонстрировала упражнения и подробно рассказала о том, как именно ей удалось похудеть."Я держала себя в руках и соблюдала все рекомендации, которые мне дали. Диета плюс физические нагрузки и массажи. Я не ленилась и много гуляла с коляской в парке – просто наматывала круги. Все вместе быстро принесло результат. Главное – приучить себя к такому режиму, каждый день преодолевать лень, отсутствие времени, плохое настроение и другие препятствия – просто брать и делать. Сейчас я несколько раз в неделю занимаюсь с тренером – тяжело, упорно, результативно. Можно наблюдать в моем Инстаграме".Также певица поведала о своей диете: "Утром были углеводы. Потом каждые три часа белок с клетчаткой, с добавлением отрубей. Никакого сладкого. Мучное и жирное тоже нет. Сейчас, спустя полгода, я немного расслабилась и иногда балую себя запрещенкой. Из любимой полезной еды самая любимая – рыба, треска. Из запретного списка ЗОЖ: бургеры, пицца, картошка фри и кока-кола".