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Полина Гагарина рассказала и показала, как избавилась от 25 лишних килограммов

Сегодня, 02:12
Певица Полина Гагарина невероятно быстро вернула себе былую форму после рождения второго ребенка.

Полина Гагарина рассказала и показала, как избавилась от 25 лишних килограммов
Во время второй беременности 30-летняя звезда серьезно поправилась и поставила себе задачу как можно быстрее сбросить лишний вес. В итоге, желанную форму Гагарина получила спустя три месяца. Для набирающего популярность сообщества в соцсети Slim Bitch Club артистка продемонстрировала упражнения и подробно рассказала о том, как именно ей удалось похудеть.

Полина Гагарина рассказала и показала, как избавилась от 25 лишних килограммов


Полина Гагарина рассказала и показала, как избавилась от 25 лишних килограммов


"Я держала себя в руках и соблюдала все рекомендации, которые мне дали. Диета плюс физические нагрузки и массажи. Я не ленилась и много гуляла с коляской в парке – просто наматывала круги. Все вместе быстро принесло результат. Главное – приучить себя к такому режиму, каждый день преодолевать лень, отсутствие времени, плохое настроение и другие препятствия – просто брать и делать. Сейчас я несколько раз в неделю занимаюсь с тренером – тяжело, упорно, результативно. Можно наблюдать в моем Инстаграме".

Полина Гагарина рассказала и показала, как избавилась от 25 лишних килограммов


Также певица поведала о своей диете: "Утром были углеводы. Потом каждые три часа белок с клетчаткой, с добавлением отрубей. Никакого сладкого. Мучное и жирное тоже нет. Сейчас, спустя полгода, я немного расслабилась и иногда балую себя запрещенкой. Из любимой полезной еды самая любимая – рыба, треска. Из запретного списка ЗОЖ: бургеры, пицца, картошка фри и кока-кола".

Полина Гагарина рассказала и показала, как избавилась от 25 лишних килограммов


Полина Гагарина рассказала и показала, как избавилась от 25 лишних килограммов

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Ключевые слова: Полина Гагарина

Количество просмотров: 0
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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