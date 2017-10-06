Беременная Юлия Ковальчук решилась на откровенную фотографию

На днях в микроблоге Юлии появилась фотография, которая восхитила ее подписчиков. На ней исполнительница запечатлена без грамма косметики в черном лифе.«Доброе утро)) как на счет хорошего настроения на целый день, вопреки всему!!?», — подписала фото Ковальчук.Фанаты засыпали певицу комплиментами, заметив, что интересное положение ее только красит, тем более в естественном виде звезда выглядит даже гораздо лучше.