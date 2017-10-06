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Беременная Юлия Ковальчук решилась на откровенную фотографию

Сегодня, 13:32
В середине лета звездная чета, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, обрадовали поклонников, сообщив о скором прибавлении в семье.

Беременная Юлия Ковальчук решилась на откровенную фотографию
На днях в микроблоге Юлии появилась фотография, которая восхитила ее подписчиков. На ней исполнительница запечатлена без грамма косметики в черном лифе.

Беременная Юлия Ковальчук решилась на откровенную фотографию


«Доброе утро)) как на счет хорошего настроения на целый день, вопреки всему!!?», — подписала фото Ковальчук.

Фанаты засыпали певицу комплиментами, заметив, что интересное положение ее только красит, тем более в естественном виде звезда выглядит даже гораздо лучше.

Беременная Юлия Ковальчук решилась на откровенную фотографию

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Ключевые слова: Юлия Ковальчук

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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