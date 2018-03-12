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Шэрон Стоун прогулялась по пляжу в бикини в компании молодого любовника

Вчера, 21:17
Знаменитая актриса Шэрон Стоун отдохнула в Майами вместе с таинственным возлюбленным.

Шэрон Стоун прогулялась по пляжу в бикини в компании молодого любовника
Два дня назад голливудская звезда Шэрон Стоун отпраздновала свой 60-летний юбилей, однако она по-прежнему находится в прекрасной форме. Накануне торжества актриса провела время со своим загадочным избранником - пара была замечена на одном из лучших пляжей Майами.

Шэрон Стоун прогулялась по пляжу в бикини в компании молодого любовника


Шэрон Стоун прогулялась по пляжу в бикини в компании молодого любовника


Впервые в компании неизвестного мужчины Шэрон видели ещё в начале текущего года - за прошедшие пару месяцев репортерам западных изданий так и не удалось ничего выяснить о личности возлюбленного Стоун.

Шэрон Стоун прогулялась по пляжу в бикини в компании молодого любовника


Шэрон Стоун прогулялась по пляжу в бикини в компании молодого любовника

← Обнаженная Рози Хантингтон-Уайтли под... Обнародована причина смерти Олега Таб... →

Ключевые слова: Шэрон Стоун

Количество просмотров: 8 905
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, metro.co.uk, celebmafia.com

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