Шэрон Стоун прогулялась по пляжу в бикини в компании молодого любовника

Два дня назад голливудская звезда Шэрон Стоун отпраздновала свой 60-летний юбилей, однако она по-прежнему находится в прекрасной форме. Накануне торжества актриса провела время со своим загадочным избранником - пара была замечена на одном из лучших пляжей Майами.Впервые в компании неизвестного мужчины Шэрон видели ещё в начале текущего года - за прошедшие пару месяцев репортерам западных изданий так и не удалось ничего выяснить о личности возлюбленного Стоун.