Впервые в компании неизвестного мужчины Шэрон видели ещё в начале текущего года - за прошедшие пару месяцев репортерам западных изданий так и не удалось ничего выяснить о личности возлюбленного Стоун.
Шэрон Стоун прогулялась по пляжу в бикини в компании молодого любовника
Вчера, 21:17
Знаменитая актриса Шэрон Стоун отдохнула в Майами вместе с таинственным возлюбленным.
Два дня назад голливудская звезда Шэрон Стоун отпраздновала свой 60-летний юбилей, однако она по-прежнему находится в прекрасной форме. Накануне торжества актриса провела время со своим загадочным избранником - пара была замечена на одном из лучших пляжей Майами.
Впервые в компании неизвестного мужчины Шэрон видели ещё в начале текущего года - за прошедшие пару месяцев репортерам западных изданий так и не удалось ничего выяснить о личности возлюбленного Стоун.
Впервые в компании неизвестного мужчины Шэрон видели ещё в начале текущего года - за прошедшие пару месяцев репортерам западных изданий так и не удалось ничего выяснить о личности возлюбленного Стоун.
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Ключевые слова: Шэрон Стоун
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Количество просмотров: 8 905
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, metro.co.uk, celebmafia.com
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Автор фото: instagram, metro.co.uk, celebmafia.com
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