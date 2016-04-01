Рози Хантингтон-Уайтли показала фигуру в пляжной фотосессии

Как и многие другие знаменитости, 31-летняя Рози Хантингтон-Уайтли решила попробовать себя в дизайне, и уже некоторое время она весьма успешно сотрудничает с брендом Marks&Spencer. На днях подписчики звезды смогли оценить её новую яркую коллекцию купальников: марка Rosie For Autograph, сама же коллекция получила название Miami.Разумеется, представила творения сама Рози. Стильные купальники и стройная фигура модели - всё в потрясающих фотографиях на фоне белоснежного пляжа - заказы от покупателей точно не заставят себя ждать.