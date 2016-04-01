Разумеется, представила творения сама Рози. Стильные купальники и стройная фигура модели - всё в потрясающих фотографиях на фоне белоснежного пляжа - заказы от покупателей точно не заставят себя ждать.
Рози Хантингтон-Уайтли показала фигуру в пляжной фотосессии
Сегодня, 02:11
Модель Рози Хантингтон-Уайтли представила новую линию купальников в роскошном фотосете.
Как и многие другие знаменитости, 31-летняя Рози Хантингтон-Уайтли решила попробовать себя в дизайне, и уже некоторое время она весьма успешно сотрудничает с брендом Marks&Spencer. На днях подписчики звезды смогли оценить её новую яркую коллекцию купальников: марка Rosie For Autograph, сама же коллекция получила название Miami.
Разумеется, представила творения сама Рози. Стильные купальники и стройная фигура модели - всё в потрясающих фотографиях на фоне белоснежного пляжа - заказы от покупателей точно не заставят себя ждать.
Разумеется, представила творения сама Рози. Стильные купальники и стройная фигура модели - всё в потрясающих фотографиях на фоне белоснежного пляжа - заказы от покупателей точно не заставят себя ждать.
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Ключевые слова: Рози Хантингтон-Уайтли
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Количество просмотров: 1 482
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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Автор фото: instagram
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