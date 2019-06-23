"Честно признаюсь - отдыхать я не умею. Ну это же видно по фотографии" - подписала Надежда первое фото. "Сенсация: пляж опустел, побережье Испании просто пустует из-за того, что птицы из Красной Книги - мы выяснили, что они называются мраморные чирки — выселили все побережье Испании. Но мы остались, мы держимся" - гласит комментарий ко второму кадру.
Надежда Михалкова показала редкие фото в купальнике
23.06.19 / 20:35
Актриса Надежда Михалкова обновила блог снимками с отдыха.
Фотографии с отдыха, а тем более пляжные снимки 32-летней звезды - большая редкость для её подписчиков. Но на днях им повезло увидеть сразу несколько свежих кадров из отпуска Михалковой на испанском побережье. На снимках она позирует в купальниках темных тонов: закрытом и бикини.
"Честно признаюсь - отдыхать я не умею. Ну это же видно по фотографии" - подписала Надежда первое фото. "Сенсация: пляж опустел, побережье Испании просто пустует из-за того, что птицы из Красной Книги - мы выяснили, что они называются мраморные чирки — выселили все побережье Испании. Но мы остались, мы держимся" - гласит комментарий ко второму кадру.
"Честно признаюсь - отдыхать я не умею. Ну это же видно по фотографии" - подписала Надежда первое фото. "Сенсация: пляж опустел, побережье Испании просто пустует из-за того, что птицы из Красной Книги - мы выяснили, что они называются мраморные чирки — выселили все побережье Испании. Но мы остались, мы держимся" - гласит комментарий ко второму кадру.
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Ключевые слова: Надежда Михалкова
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Количество просмотров: 7 085
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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