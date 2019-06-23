Надежда Михалкова показала редкие фото в купальнике

Фотографии с отдыха, а тем более пляжные снимки 32-летней звезды - большая редкость для её подписчиков. Но на днях им повезло увидеть сразу несколько свежих кадров из отпуска Михалковой на испанском побережье. На снимках она позирует в купальниках темных тонов: закрытом и бикини."Честно признаюсь - отдыхать я не умею. Ну это же видно по фотографии" - подписала Надежда первое фото. "Сенсация: пляж опустел, побережье Испании просто пустует из-за того, что птицы из Красной Книги - мы выяснили, что они называются мраморные чирки — выселили все побережье Испании. Но мы остались, мы держимся" - гласит комментарий ко второму кадру.