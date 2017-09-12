Беременная Кейт Миддлтон рассказала о реакции принца Уильяма на рождение первого ребенка

Некоторое время назад стало известно, что королевская чета Кейт Миддлтон и принц Уильям ожидают появления на свет третьего малыша. Пара уже воспитывает двоих наследников - принца Джорджа и принцессу Шарлотту. Едва оправившись от сильного токсикоза, вновь преследующего герцогиню, она посетила детский центр в столице Великобритании. Округлившийся животик Кейт практически удалось скрыть под элегантным кремовым пальто. Дополнил образ маленький клатч.Герцогиня общалась с детьми и их родителями, а также упомянула о реакции принца Уильяма на рождение их первого ребенка. Кейт призналась, что первое время её супруг был совершенно растерян и не знал, как обращаться с малышом - благо теперь он опытный отец и таких проблем уже не возникает.