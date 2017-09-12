Герцогиня общалась с детьми и их родителями, а также упомянула о реакции принца Уильяма на рождение их первого ребенка. Кейт призналась, что первое время её супруг был совершенно растерян и не знал, как обращаться с малышом - благо теперь он опытный отец и таких проблем уже не возникает.
Беременная Кейт Миддлтон рассказала о реакции принца Уильяма на рождение первого ребенка
Сегодня, 21:04
Герцогиня Кембриджская на днях посетила детский центр в Лондоне и поведала о трудностях, с которыми столкнулся её супруг.
Некоторое время назад стало известно, что королевская чета Кейт Миддлтон и принц Уильям ожидают появления на свет третьего малыша. Пара уже воспитывает двоих наследников - принца Джорджа и принцессу Шарлотту. Едва оправившись от сильного токсикоза, вновь преследующего герцогиню, она посетила детский центр в столице Великобритании. Округлившийся животик Кейт практически удалось скрыть под элегантным кремовым пальто. Дополнил образ маленький клатч.
Герцогиня общалась с детьми и их родителями, а также упомянула о реакции принца Уильяма на рождение их первого ребенка. Кейт призналась, что первое время её супруг был совершенно растерян и не знал, как обращаться с малышом - благо теперь он опытный отец и таких проблем уже не возникает.
Герцогиня общалась с детьми и их родителями, а также упомянула о реакции принца Уильяма на рождение их первого ребенка. Кейт призналась, что первое время её супруг был совершенно растерян и не знал, как обращаться с малышом - благо теперь он опытный отец и таких проблем уже не возникает.
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Ключевые слова: Кейт Миддлтон, принц Уильям
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Количество просмотров: 5 369
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com, glamour uk
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Автор фото: instagram, vk.com, glamour uk
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Беременная Кейт Миддлтон рассказала о реакции принца Уильяма на рождение первого ребенка Герцогиня Кембриджская на днях посетила детский центр в Лондоне и поведала о трудностях, с которыми столкнулся её супруг.
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