Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Беременная Кейт Миддлтон рассказала о реакции принца Уильяма на рождение первого ребенка

Сегодня, 21:04
Герцогиня Кембриджская на днях посетила детский центр в Лондоне и поведала о трудностях, с которыми столкнулся её супруг.

Беременная Кейт Миддлтон рассказала о реакции принца Уильяма на рождение первого ребенка
Некоторое время назад стало известно, что королевская чета Кейт Миддлтон и принц Уильям ожидают появления на свет третьего малыша. Пара уже воспитывает двоих наследников - принца Джорджа и принцессу Шарлотту. Едва оправившись от сильного токсикоза, вновь преследующего герцогиню, она посетила детский центр в столице Великобритании. Округлившийся животик Кейт практически удалось скрыть под элегантным кремовым пальто. Дополнил образ маленький клатч.

Беременная Кейт Миддлтон рассказала о реакции принца Уильяма на рождение первого ребенка


Беременная Кейт Миддлтон рассказала о реакции принца Уильяма на рождение первого ребенка


Герцогиня общалась с детьми и их родителями, а также упомянула о реакции принца Уильяма на рождение их первого ребенка. Кейт призналась, что первое время её супруг был совершенно растерян и не знал, как обращаться с малышом - благо теперь он опытный отец и таких проблем уже не возникает.

Беременная Кейт Миддлтон рассказала о реакции принца Уильяма на рождение первого ребенка

← Анджелину Джоли раскритиковали за вне...

Ключевые слова: Кейт Миддлтон, принц Уильям

Количество просмотров: 5 369
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, glamour uk

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Обнародована дата рождения будущего ребенка Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон собирается рожать дома
Принц Гарри поздравил Кейт Миддлтон и принца Уильяма со скорым прибавлением в семье
В сети появился новый снимок Кейт Миддлтон и принца Уильяма в компании детей
Самое популярное за неделю
Комментарии

Беременная Кейт Миддлтон рассказала о реакции принца Уильяма на рождение первого ребенка Герцогиня Кембриджская на днях посетила детский центр в Лондоне и поведала о трудностях, с которыми столкнулся её супруг.
Анджелину Джоли раскритиковали за внешний вид Знаменитая актриса Анджелина Джоли нередко становится жертвой нападок недоброжелателей, которые критикуют ее образ.
Западные таблоиды сообщают о скорой свадьбе Рианны На днях западные таблоиды сообщили о том, что знаменитая певица Рианна собирается замуж.
Онкобольной Николай Караченцов готовится к химиотерапии Около месяца назад супруга известного актера Николая Караченцова сообщила о том, что у ее мужа обнаружили рак легкого.
Андрей Малахов не смог смириться с наглостью молодой редакторши Летом поклонники были шокированы, узнав об уходе известного телеведущего Андрея Малахова с Первого канала.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.