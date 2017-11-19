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Елизавета Боярская поразила публику простым, но элегантным нарядом

Вчера, 20:59
Актриса Елизавета Боярская посетила благотворительный вечер в Москве в стильном платье.

Елизавета Боярская поразила публику простым, но элегантным нарядом
Накануне в столице состоялось ежегодное благотворительное мероприятие Action! - его организует Светлана Бондарчук. В рамках вечера проводится аукцион, все собранные средства от которого пойдут на добрые дела.

Елизавета Боярская поразила публику простым, но элегантным нарядом


Акция традиционно привлекает многих знаменитостей - среди позирующих на фоне новогодней ёлки особенно выделялась актриса Елизавета Боярская. Пользователи сети по достоинству оценили её струящееся изумрудное платье. Дополнил элегантный образ небольшой клатч.

Елизавета Боярская поразила публику простым, но элегантным нарядом


Елизавета Боярская поразила публику простым, но элегантным нарядом

← Виктория Бекхэм определилась с будуще...

Ключевые слова: Елизавета Боярская

Количество просмотров: 25 311
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, пресс-служба

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