Акция традиционно привлекает многих знаменитостей - среди позирующих на фоне новогодней ёлки особенно выделялась актриса Елизавета Боярская. Пользователи сети по достоинству оценили её струящееся изумрудное платье. Дополнил элегантный образ небольшой клатч.
Елизавета Боярская поразила публику простым, но элегантным нарядом
Вчера, 20:59
Актриса Елизавета Боярская посетила благотворительный вечер в Москве в стильном платье.
Накануне в столице состоялось ежегодное благотворительное мероприятие Action! - его организует Светлана Бондарчук. В рамках вечера проводится аукцион, все собранные средства от которого пойдут на добрые дела.
Акция традиционно привлекает многих знаменитостей - среди позирующих на фоне новогодней ёлки особенно выделялась актриса Елизавета Боярская. Пользователи сети по достоинству оценили её струящееся изумрудное платье. Дополнил элегантный образ небольшой клатч.
Акция традиционно привлекает многих знаменитостей - среди позирующих на фоне новогодней ёлки особенно выделялась актриса Елизавета Боярская. Пользователи сети по достоинству оценили её струящееся изумрудное платье. Дополнил элегантный образ небольшой клатч.
← Виктория Бекхэм определилась с будуще...
Ключевые слова: Елизавета Боярская
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Количество просмотров: 25 311
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, пресс-служба
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Автор фото: instagram, пресс-служба
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Елизавета Боярская поразила публику простым, но элегантным нарядом Актриса Елизавета Боярская посетила благотворительный вечер в Москве в стильном платье.
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