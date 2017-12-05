Ферджи привела в ужас своих фанатов, появившись в латексном платье

Сначала исполнительница сменила имидж, став блондинкой, а теперь появляется на светских мероприятиях в непривычных для нее нарядах. После развода Ферджи старается не пропускать ни одну вечеринку и каждый ее выход активно обсуждается в Сети.На днях певица появилась на благотворительном вечере в Лос-Анджелесе в черном платье из латекса, которое плохо смотрелось на ее фигуре, нарушив ее пропорции.Стоит отметить, что в сентябре Ферджи и ее супруг сообщили о расставании после восьми лет официального брака.