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Ферджи привела в ужас своих фанатов, появившись в латексном платье

Сегодня, 10:59
Некоторое время назад популярная певица Ферджи развелась со своим супругом, актером Джошом Дюамелем, после чего решила начать все с чистого листа.

Ферджи привела в ужас своих фанатов, появившись в латексном платье
Сначала исполнительница сменила имидж, став блондинкой, а теперь появляется на светских мероприятиях в непривычных для нее нарядах. После развода Ферджи старается не пропускать ни одну вечеринку и каждый ее выход активно обсуждается в Сети.

Ферджи привела в ужас своих фанатов, появившись в латексном платье


На днях певица появилась на благотворительном вечере в Лос-Анджелесе в черном платье из латекса, которое плохо смотрелось на ее фигуре, нарушив ее пропорции.

Стоит отметить, что в сентябре Ферджи и ее супруг сообщили о расставании после восьми лет официального брака.

Ферджи привела в ужас своих фанатов, появившись в латексном платье

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Ключевые слова: Ферджи

Количество просмотров: 6 123
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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