Марго Робби появилась на телешоу в халате и тапочках

Прямо во время съемки нового телешоу, звезда узнала радостную новость - она номинирована как лучшая актриса на премии Гильдии киноактеров за роль в фильме "Ледяная стерва". Эмоции Робби понятны без слов.А вот её наряд на съемках передачи вызвал бурю обсуждений в сети - популярный нынче "домашний" стиль Марго воплотила буквально с головы до ног. Платье с цветочным принтом больше смахивало на халатик, а необычные туфли отчетливо напоминали тапочки. Кто-то воспринимает такой стиль в штыки, а кому-то актриса именно в таком образе понравилась даже больше, чем в роскошных платьях на красных дорожках.