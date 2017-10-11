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Марго Робби появилась на телешоу в халате и тапочках

Вчера, 23:28
Актриса Марго Робби примерила образ в «бельевом стиле».

Марго Робби появилась на телешоу в халате и тапочках
Прямо во время съемки нового телешоу, звезда узнала радостную новость - она номинирована как лучшая актриса на премии Гильдии киноактеров за роль в фильме "Ледяная стерва". Эмоции Робби понятны без слов.

Марго Робби появилась на телешоу в халате и тапочках


Марго Робби появилась на телешоу в халате и тапочках


А вот её наряд на съемках передачи вызвал бурю обсуждений в сети - популярный нынче "домашний" стиль Марго воплотила буквально с головы до ног. Платье с цветочным принтом больше смахивало на халатик, а необычные туфли отчетливо напоминали тапочки. Кто-то воспринимает такой стиль в штыки, а кому-то актриса именно в таком образе понравилась даже больше, чем в роскошных платьях на красных дорожках.

Марго Робби появилась на телешоу в халате и тапочках


Марго Робби появилась на телешоу в халате и тапочках


Марго Робби появилась на телешоу в халате и тапочках

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Ключевые слова: Марго Робби

Количество просмотров: 689
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, daily mail, just jared

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Марго Робби появилась на телешоу в халате и тапочках Актриса Марго Робби примерила образ в «бельевом стиле».
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