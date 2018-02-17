Дженнифер Лоуренс не может позволить себе купить новое платье

Конечно же Дженнифер присутствовала на свадьбе подруги и поздравила их со столь знаменательным днем. Но вот на торжество она пришла в платье, которое уже надевала в декабре прошлого года на светскую вечеринку.«Обратите внимание, все пуговицы сверху были расстегнуты. На каждом свадебном фото у меня расстегнуты пуговицы. Словно я своим видом говорю невесте: «Ах, ты думала, что это твой день?», - акцентировала внимание Лоуренс на отличиях.Дженнифер известна своим чувством юмора, да и довольно часто она попадает в нелепые ситуации прямо на публике.