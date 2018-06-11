63-летняя Ирина Хакамада показала стройные ноги в коротком платье

В ее микроблоге появилась фотография, на которой она позирует на красной ковровой дорожке перед Зимним театром. На Ирине надето короткое платье, которое продемонстрировало ее стройные ноги, вызвавшие восторг подписчиков женщины.«Восхитительно! Потрясающее выглядите, Ирина!», «Ирина, вы красотка!!! Легкая, смелая и интересная!», «Нет, ну с этим что-то надо делать!!! Наглаженно-разряженно-напомаженные выходили-выходили, думали- "самые-самые", и тут.... ХАКАМАДА! И все усилия и потуги "выглядеть"- насмарку! Никто и рядом не стоял!!! Мгновение - и понятно, чем просто красивая женщина отличается от женщины ПРЕКРАСНОЙ!!! ИРИНА ВЕЛИКАЯ!!!», «Ирина, Вы потрясающая. И внутренне, и внешне. Спасибо, что подаёте всем нам пример!)», «Восхитительно, я даже и не узнала...:) Так держать!», «Господи,и умная и красивая,так не бывает», «сногсшибательно. во всем королева», «Супер! Ира, Обычно так говорят банально про мужчин : « как вино , чем .. « ну и так далее! Вы рушите все стереотипы ...», «Какая невероятная красота и энергия», — пишут в комментариях поклонники.Хакамада в свои 63 года может дать фору молодым девушкам, она не боится рисковать, вызывая лишь восторг своих фанатов.