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63-летняя Ирина Хакамада показала стройные ноги в коротком платье

Сегодня, 11:23
Ежегодный кинофестиваль "Кинотавр" не смогла пропустить и 63-летняя Ирина Хакамада.

63-летняя Ирина Хакамада показала стройные ноги в коротком платье
В ее микроблоге появилась фотография, на которой она позирует на красной ковровой дорожке перед Зимним театром. На Ирине надето короткое платье, которое продемонстрировало ее стройные ноги, вызвавшие восторг подписчиков женщины.

63-летняя Ирина Хакамада показала стройные ноги в коротком платье


«Восхитительно! Потрясающее выглядите, Ирина!», «Ирина, вы красотка!!! Легкая, смелая и интересная!», «Нет, ну с этим что-то надо делать!!! Наглаженно-разряженно-напомаженные выходили-выходили, думали- "самые-самые", и тут.... ХАКАМАДА! И все усилия и потуги "выглядеть"- насмарку! Никто и рядом не стоял!!! Мгновение - и понятно, чем просто красивая женщина отличается от женщины ПРЕКРАСНОЙ!!! ИРИНА ВЕЛИКАЯ!!!», «Ирина, Вы потрясающая. И внутренне, и внешне. Спасибо, что подаёте всем нам пример!)», «Восхитительно, я даже и не узнала...:) Так держать!», «Господи,и умная и красивая,так не бывает», «сногсшибательно. во всем королева», «Супер! Ира, Обычно так говорят банально про мужчин : « как вино , чем .. « ну и так далее! Вы рушите все стереотипы ...», «Какая невероятная красота и энергия», — пишут в комментариях поклонники.

Хакамада в свои 63 года может дать фору молодым девушкам, она не боится рисковать, вызывая лишь восторг своих фанатов.

63-летняя Ирина Хакамада показала стройные ноги в коротком платье

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Ключевые слова: Ирина Хакамада

Количество просмотров: 2 301
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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