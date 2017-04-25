Самой же певице, судя по тегу #настиле, вся эта одежда очень нравилась. А вам как?
Поклонники раскритиковали неприличный наряд Насти Каменских
Вчера, 22:17
Фолловеры певицы Насти Каменских заявили, что её наряд больше похож на внешний вид девушки лёгкого поведения.
А всё из-за чёрных колгот, которые Анастасия надела под короткие джинсовые шорты. Справедливости ради стоит заметить, что и поклонники Каменских, просто чуть более мягко, высказали мнение, что Насте не очень идет такой look.
Самой же певице, судя по тегу #настиле, вся эта одежда очень нравилась. А вам как?
Самой же певице, судя по тегу #настиле, вся эта одежда очень нравилась. А вам как?
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Ключевые слова: Настя Каменских
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Количество просмотров: 5 772
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com
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Автор фото: instagram.com
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