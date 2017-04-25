Поклонники раскритиковали неприличный наряд Насти Каменских

А всё из-за чёрных колгот, которые Анастасия надела под короткие джинсовые шорты. Справедливости ради стоит заметить, что и поклонники Каменских, просто чуть более мягко, высказали мнение, что Насте не очень идет такой look.Самой же певице, судя по тегу #настиле, вся эта одежда очень нравилась. А вам как?