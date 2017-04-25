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Поклонники раскритиковали неприличный наряд Насти Каменских

Вчера, 22:17
Фолловеры певицы Насти Каменских заявили, что её наряд больше похож на внешний вид девушки лёгкого поведения.

Поклонники раскритиковали неприличный наряд Насти Каменских
А всё из-за чёрных колгот, которые Анастасия надела под короткие джинсовые шорты. Справедливости ради стоит заметить, что и поклонники Каменских, просто чуть более мягко, высказали мнение, что Насте не очень идет такой look.

Поклонники раскритиковали неприличный наряд Насти Каменских


Самой же певице, судя по тегу #настиле, вся эта одежда очень нравилась. А вам как?

← Дана Борисова может оказаться наркоза... Поведение Ольги Бузовой назвали чрезм... →

Ключевые слова: Настя Каменских

Количество просмотров: 5 772
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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